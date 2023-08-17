Финалист «Битвы экстрасенсов» Марьяна Романова отправилась в пермскую аномальную зону

Марьяна Романова появится в Молебке 18 августа Фото: социальные сети Марьяны Романовой

Участница телешоу «Битва экстрасенсов» Марьяна Романова, которая позиционирует себя как ведьма, мистик и исследователь оккультизма, сообщила что летит в Пермский край. В регионе она с группой последователей намерена отправиться в поселок Молебка, который расположен рядом с известной аномальной зоной.

«Сегодня начинается мой путь в Молебку. Сегодня лечу в Пермь, а завтра — встречу группу и поедем навстречу мистическим приключениям», — сообщила Романова в соцсети «ВКонтакте».

Романова принимала участие в 21 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ, дойдя до финала, в котором уступила Олегу Шепсу. Село Молебка в Пермском крае находится рядом с аномальной «Зоной-М». Место многие годы привлекает к себе уфологов, которые утверждают, что неоднократно видели здесь НЛО.