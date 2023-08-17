17 августа 2023

В Магнитогорске пенсионер шесть лет платил долги за своего двойника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, прокуратура, погоны
Прокуратура восстановила нарушенные права пенсионера Фото:

Пенсионер из Магнитогорска (Челябинская область) шесть лет оплачивал долги за своего полного тезку из Карталинского района, с которым у него совпадала еще и дата рождения. Двойников «разделили» после вмешательства надзорного ведомства, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Пенсионер летом 2022 года обратился в отделение Пенсионного фонда Магнитогорска с заявлением о внесении изменений в личную карточку в связи с тем, что на протяжении шести лет у него удерживают из пенсии задолженность по налогам и сборам за его „двойника“. Однако сотрудники ОПФР пояснили, что в базе пенсионного фонда числится один получатель пенсии с такой фамилией, именем, отчеством и датой рождения», — заявили в прокуратуре.

После этого мужчина обратился в прокуратуру, которая вынесла отделению Пенсионного фонда представление об устранении нарушения закона, однако в учреждении его выполнять не стали. Последовало обращение в суд. Только после этого требования были добровольно исполнены, в базу налоговой инспекции внесены необходимые корректировки.

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Пенсионер из Магнитогорска (Челябинская область) шесть лет оплачивал долги за своего полного тезку из Карталинского района, с которым у него совпадала еще и дата рождения. Двойников «разделили» после вмешательства надзорного ведомства, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «Пенсионер летом 2022 года обратился в отделение Пенсионного фонда Магнитогорска с заявлением о внесении изменений в личную карточку в связи с тем, что на протяжении шести лет у него удерживают из пенсии задолженность по налогам и сборам за его „двойника“. Однако сотрудники ОПФР пояснили, что в базе пенсионного фонда числится один получатель пенсии с такой фамилией, именем, отчеством и датой рождения», — заявили в прокуратуре. После этого мужчина обратился в прокуратуру, которая вынесла отделению Пенсионного фонда представление об устранении нарушения закона, однако в учреждении его выполнять не стали. Последовало обращение в суд. Только после этого требования были добровольно исполнены, в базу налоговой инспекции внесены необходимые корректировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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