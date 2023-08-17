В Магнитогорске пенсионер шесть лет платил долги за своего двойника

18 августа 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Прокуратура восстановила нарушенные права пенсионера Фото: Илья Московец © URA.RU Пенсионер из Магнитогорска (Челябинская область) шесть лет оплачивал долги за своего полного тезку из Карталинского района, с которым у него совпадала еще и дата рождения. Двойников «разделили» после вмешательства надзорного ведомства, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «Пенсионер летом 2022 года обратился в отделение Пенсионного фонда Магнитогорска с заявлением о внесении изменений в личную карточку в связи с тем, что на протяжении шести лет у него удерживают из пенсии задолженность по налогам и сборам за его „двойника“. Однако сотрудники ОПФР пояснили, что в базе пенсионного фонда числится один получатель пенсии с такой фамилией, именем, отчеством и датой рождения», — заявили в прокуратуре. После этого мужчина обратился в прокуратуру, которая вынесла отделению Пенсионного фонда представление об устранении нарушения закона, однако в учреждении его выполнять не стали. Последовало обращение в суд. Только после этого требования были добровольно исполнены, в базу налоговой инспекции внесены необходимые корректировки.

Пенсионер из Магнитогорска (Челябинская область) шесть лет оплачивал долги за своего полного тезку из Карталинского района, с которым у него совпадала еще и дата рождения. Двойников «разделили» после вмешательства надзорного ведомства, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «Пенсионер летом 2022 года обратился в отделение Пенсионного фонда Магнитогорска с заявлением о внесении изменений в личную карточку в связи с тем, что на протяжении шести лет у него удерживают из пенсии задолженность по налогам и сборам за его „двойника“. Однако сотрудники ОПФР пояснили, что в базе пенсионного фонда числится один получатель пенсии с такой фамилией, именем, отчеством и датой рождения», — заявили в прокуратуре. После этого мужчина обратился в прокуратуру, которая вынесла отделению Пенсионного фонда представление об устранении нарушения закона, однако в учреждении его выполнять не стали. Последовало обращение в суд. Только после этого требования были добровольно исполнены, в базу налоговой инспекции внесены необходимые корректировки.