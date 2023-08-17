Пермяков предупредили о сильных ливнях с градом и шквалистым ветром

18 августа 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

В ближайшие часы погода в Пермском крае может резко ухудшиться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителей Пермского края предупредили о резком ухудшении погодных условий. В ближайшие часы местами по региону ожидаются грозы, сильные ливни, град, а также шквалистое усиление ветра, сообщили в краевом управлении МЧС. «В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 18 августа, в первой половине 19 августа местами по Пермскому краю ожидается гроза, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. В ведомстве посоветовали не покидать помещения во время града и держаться подальше от окон. Если град застал в машине, в МЧС рекомендовали остановиться, не выходить наружу и переждать опасность в салоне автомобиля. При нахождении в момент ухудшения погоды на улице, необходимо срочно найти укрытие. Если его нет, нужно прикрыть голову от градин сумкой, одеждой или руками. Не стоит пытаться прятаться под деревьями, так как в них может ударить молния, а ветер и град сломать ветки, предупредили в МЧС.

Жителей Пермского края предупредили о резком ухудшении погодных условий. В ближайшие часы местами по региону ожидаются грозы, сильные ливни, град, а также шквалистое усиление ветра, сообщили в краевом управлении МЧС. «В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 18 августа, в первой половине 19 августа местами по Пермскому краю ожидается гроза, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. В ведомстве посоветовали не покидать помещения во время града и держаться подальше от окон. Если град застал в машине, в МЧС рекомендовали остановиться, не выходить наружу и переждать опасность в салоне автомобиля. При нахождении в момент ухудшения погоды на улице, необходимо срочно найти укрытие. Если его нет, нужно прикрыть голову от градин сумкой, одеждой или руками. Не стоит пытаться прятаться под деревьями, так как в них может ударить молния, а ветер и град сломать ветки, предупредили в МЧС.