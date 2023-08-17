17 августа 2023

Пермяков предупредили о сильных ливнях с градом и шквалистым ветром

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург, погода, зонт, ливень, дождь, под зонтом
В ближайшие часы погода в Пермском крае может резко ухудшиться Фото:

Жителей Пермского края предупредили о резком ухудшении погодных условий. В ближайшие часы местами по региону ожидаются грозы, сильные ливни, град, а также шквалистое усиление ветра, сообщили в краевом управлении МЧС.

«В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 18 августа, в первой половине 19 августа местами по Пермскому краю ожидается гроза, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

В ведомстве посоветовали не покидать помещения во время града и держаться подальше от окон. Если град застал в машине, в МЧС рекомендовали остановиться, не выходить наружу и переждать опасность в салоне автомобиля. При нахождении в момент ухудшения погоды на улице, необходимо срочно найти укрытие. Если его нет, нужно прикрыть голову от градин сумкой, одеждой или руками. Не стоит пытаться прятаться под деревьями, так как в них может ударить молния, а ветер и град сломать ветки, предупредили в МЧС.

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Жителей Пермского края предупредили о резком ухудшении погодных условий. В ближайшие часы местами по региону ожидаются грозы, сильные ливни, град, а также шквалистое усиление ветра, сообщили в краевом управлении МЧС. «В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 18 августа, в первой половине 19 августа местами по Пермскому краю ожидается гроза, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. В ведомстве посоветовали не покидать помещения во время града и держаться подальше от окон. Если град застал в машине, в МЧС рекомендовали остановиться, не выходить наружу и переждать опасность в салоне автомобиля. При нахождении в момент ухудшения погоды на улице, необходимо срочно найти укрытие. Если его нет, нужно прикрыть голову от градин сумкой, одеждой или руками. Не стоит пытаться прятаться под деревьями, так как в них может ударить молния, а ветер и град сломать ветки, предупредили в МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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