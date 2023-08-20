Жительница Омска погибла в ДТП, торопясь доехать к месту смерти мужа

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Женщина погибла в ДТП около собственного дома Фото:

В Омске в ДТП погибла 28-летняя женщина, которая торопилась доехать до мужа, совершившего суицид. У пары остался полуторагодовалый сын. Информацию сообщает telegram-канал Shot.

«Жительница Омска разбилась насмерть в ДТП, торопясь доехать до совершившего суицид мужа. 28-летняя Кристина Богачева на автомобиле „Хонда-Торнео“ при выезде с дворовой территории столкнулась с „Хендаем“, за рулем которого был 21-летний парень», — говорится в сообщении.

В результате аварии женщина погибла. По данным канала, у супругов остался полуторагодовалый сын. Уточняется также, что они работали остеопатами и имели свой центр восстановительных практик.

URA.RU направило официальный редакционный запрос в управление МВД России по Омской области с просьбой подтвердить данную информацию. На момент публикации новости ответ еще не поступил.

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В Омске в ДТП погибла 28-летняя женщина, которая торопилась доехать до мужа, совершившего суицид. У пары остался полуторагодовалый сын. Информацию сообщает telegram-канал Shot. «Жительница Омска разбилась насмерть в ДТП, торопясь доехать до совершившего суицид мужа. 28-летняя Кристина Богачева на автомобиле „Хонда-Торнео“ при выезде с дворовой территории столкнулась с „Хендаем“, за рулем которого был 21-летний парень», — говорится в сообщении. В результате аварии женщина погибла. По данным канала, у супругов остался полуторагодовалый сын. Уточняется также, что они работали остеопатами и имели свой центр восстановительных практик. URA.RU направило официальный редакционный запрос в управление МВД России по Омской области с просьбой подтвердить данную информацию. На момент публикации новости ответ еще не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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