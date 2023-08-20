Жительница Омска погибла в ДТП, торопясь доехать к месту смерти мужа

20 августа 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Женщина погибла в ДТП около собственного дома Фото: Московец Илья © URA.RU В Омске в ДТП погибла 28-летняя женщина, которая торопилась доехать до мужа, совершившего суицид. У пары остался полуторагодовалый сын. Информацию сообщает telegram-канал Shot. «Жительница Омска разбилась насмерть в ДТП, торопясь доехать до совершившего суицид мужа. 28-летняя Кристина Богачева на автомобиле „Хонда-Торнео“ при выезде с дворовой территории столкнулась с „Хендаем“, за рулем которого был 21-летний парень», — говорится в сообщении. В результате аварии женщина погибла. По данным канала, у супругов остался полуторагодовалый сын. Уточняется также, что они работали остеопатами и имели свой центр восстановительных практик. URA.RU направило официальный редакционный запрос в управление МВД России по Омской области с просьбой подтвердить данную информацию. На момент публикации новости ответ еще не поступил.

В Омске в ДТП погибла 28-летняя женщина, которая торопилась доехать до мужа, совершившего суицид. У пары остался полуторагодовалый сын. Информацию сообщает telegram-канал Shot. «Жительница Омска разбилась насмерть в ДТП, торопясь доехать до совершившего суицид мужа. 28-летняя Кристина Богачева на автомобиле „Хонда-Торнео“ при выезде с дворовой территории столкнулась с „Хендаем“, за рулем которого был 21-летний парень», — говорится в сообщении. В результате аварии женщина погибла. По данным канала, у супругов остался полуторагодовалый сын. Уточняется также, что они работали остеопатами и имели свой центр восстановительных практик. URA.RU направило официальный редакционный запрос в управление МВД России по Омской области с просьбой подтвердить данную информацию. На момент публикации новости ответ еще не поступил.