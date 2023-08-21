Неонацисты в юбилей Екатеринбурга показали, как убивали темнокожего студента

В 300-летие Екатеринбурга подозреваемых в убийстве африканца вывели в толпу
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Стихийный мемориал в память об убитом студенте из Габона. Екатеринбург, стихийный мемориал, нджелассили франсуа, студент из габона
Франсуа был убит в центре города на глазах у множества очевидцев Фото:

Сыщикам уголовного розыска свердловской полиции удалось по горячим следам вычислить и задержать подозреваемых в убийстве темнокожего студента. Следователям пришлось вывести их на следственный эксперимент в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга, в центр города, где гуляли тысячи человек, рассказал URA.RU источник в силовой среде.

«УгРО сработал оперативно, когда брали подозреваемых, они еще не до конца протрезвели. На место происшествия (улица Малышева, кафе „Бургер Кинг“ — прим. ред.) их пришлось выводить в разгар праздника, когда гуляли толпы отдыхающих. Это было непросто. К счастью, получилось все сделать незаметно и грамотно. Неподалеку от кафе было найдено орудие убийства — нож», — сказал собеседник агентства.

По его словам, к убийству темнокожего студента УрФУ Франсуа Нджелассили причастны двое жителей города Артемовский. В момент совершения преступления они были пьяны. По информации собеседника, приятели интересуются идеологией неонацизма. По одной из версий, конфликт, закончившийся трагедией, произошел из-за цвета кожи гражданина Габона.

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Сыщикам уголовного розыска свердловской полиции удалось по горячим следам вычислить и задержать подозреваемых в убийстве темнокожего студента. Следователям пришлось вывести их на следственный эксперимент в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга, в центр города, где гуляли тысячи человек, рассказал URA.RU источник в силовой среде. «УгРО сработал оперативно, когда брали подозреваемых, они еще не до конца протрезвели. На место происшествия (улица Малышева, кафе „Бургер Кинг“ — прим. ред.) их пришлось выводить в разгар праздника, когда гуляли толпы отдыхающих. Это было непросто. К счастью, получилось все сделать незаметно и грамотно. Неподалеку от кафе было найдено орудие убийства — нож», — сказал собеседник агентства. По его словам, к убийству темнокожего студента УрФУ Франсуа Нджелассили причастны двое жителей города Артемовский. В момент совершения преступления они были пьяны. По информации собеседника, приятели интересуются идеологией неонацизма. По одной из версий, конфликт, закончившийся трагедией, произошел из-за цвета кожи гражданина Габона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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