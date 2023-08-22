Екатеринбургский художник пояснил, как на его картине проявились черты вице-мэра

Художник Ремезов признал сходство между основателем Екатеринбурга Татищевым и вице-мэром Бубновым

Художник нашел много общего между Бубновым и Татищевым Фото: Московец Илья © URA.RU

Художник Александр Ремезов, чья картина висит на входе в администрацию Екатеринбурга, признал, что в образе основателя города Василия Татищева проступают черты вице-мэра Алексея Бубнова. При этом мастер заявил URA.RU, что чиновник ему не позировал, а сходство проявилось случайно.

«Нет, я не Бубнова рисовал. Перед тем, как приступить к картине, я читал много исторической литературы, у меня сложился свой образ Татищева. Но черты у них действительно похожи, возможно, подсознательно я подтянул одного к другому», — рассказал Ремезов.

Художник добавил, что хорошо знаком с вице-мэром Бубновым. По его мнению, кроме внешнего сходства у чиновника и характер похож на татищевский. «Оба деятельные, активные. Посмотрите, как благодаря работе Бубнова изменился город — и с уборкой, и с транспортом», — считает живописец.

Картина Ремезова на входе в мэрию Екатеринбурга появилась незадолго до 300-летия. На ней изображен основатель города Василий Татищев. Многие узнали в образе выдающегося историка черты вице-мэра Алексея Бубнова. Он курирует транспорт и благоустройство и чаще других замов попадает под публичную критику.

На полотне изображен период строительства Екатеринбурга Фото: читатель URA.RU