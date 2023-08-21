Челябинцы стали тратить больше денег на первоначальный взнос по ипотеке

22 августа 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Жители региона стали вносить первоначальные взносы в размере 20-30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы стали тратить больше денег на первоначальный взнос по ипотеке. Жители региона, оформившие ипотечный займ на вторичном рынке в 2023 году, стали вносить первоначальные взносы в размере 20-30%, что превышает показатели 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Банка «ДОМ.РФ». «В Челябинской области в 2023 году большинство кредитов на вторичном рынке жилья было оформлено с первоначальным взносом 20-30%, что превышает показатели 2022 года. Объем таких сделок по сравнению с прошлым годом увеличился», — сообщили в пресс-службе. В целом по России большинство кредитов с первоначальным взносом 20-30% в 2023 году было оформлено в Краснодарском, Красноярском и Приморском краях. Ипотеку со взносом более 30% в основном брали в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Нижегородской областях. Первоначальный взнос до 20% в большинстве случаев оплачивали в Подмосковье, Тюменской, Новосибирской, Вологодской областях.

Челябинцы стали тратить больше денег на первоначальный взнос по ипотеке. Жители региона, оформившие ипотечный займ на вторичном рынке в 2023 году, стали вносить первоначальные взносы в размере 20-30%, что превышает показатели 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Банка «ДОМ.РФ». «В Челябинской области в 2023 году большинство кредитов на вторичном рынке жилья было оформлено с первоначальным взносом 20-30%, что превышает показатели 2022 года. Объем таких сделок по сравнению с прошлым годом увеличился», — сообщили в пресс-службе. В целом по России большинство кредитов с первоначальным взносом 20-30% в 2023 году было оформлено в Краснодарском, Красноярском и Приморском краях. Ипотеку со взносом более 30% в основном брали в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Нижегородской областях. Первоначальный взнос до 20% в большинстве случаев оплачивали в Подмосковье, Тюменской, Новосибирской, Вологодской областях.