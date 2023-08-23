Предсезонный турнир пройдет в регионе с 23 п 26 августа Фото: Илья Московец © URA.RU

На хоккейной арене «Трактор» прошло торжественное открытие десятого Кубка губернатора Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер начал первый турнир приветственным словом.

«Рад всех приветствовать на ледовой арене „Трактор“. Мы соскучились по большому хоккею, и он возвращается в Челябинск. Поздравляю всех с открытием юбилейного, десятого Кубка губернатора Челябинской области», — заявил Текслер.

Губернатор также пожелал всем красивого хоккея, а командам отсутствия травм и удачи. Он поблагодарил воспитанников «Трактора» за Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина за помощь молодым хоккеистам.

В Кубке будут участвовать челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс» и «Лада» из Тольятти. Предсезонный турнир пройдет с 23 по 26 августа. Перед началом игр состоялась торжественная церемония открытия памятника Валерию Белоусову. Монумент самому результативному бомбардиру «Трактора» возвели у ледовой арены.

Алексей Текслер (второй справа) и Евгений Кузнецов (второй слева) поучаствовали в символическом вбрасывании шайбы фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Открытие кубка состоялось на ледовой арене «Трактор» фото: пресс-служба губернатора Челябинской области