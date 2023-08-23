Челябинский губернатор Текслер открыл сезон большого хоккея в регионе. Фото

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Металлург – Трактор. Магнитогорск, хк металлург, хк трактор, хоккей
Предсезонный турнир пройдет в регионе с 23 п 26 августа Фото:

На хоккейной арене «Трактор» прошло торжественное открытие десятого Кубка губернатора Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер начал первый турнир приветственным словом.

«Рад всех приветствовать на ледовой арене „Трактор“. Мы соскучились по большому хоккею, и он возвращается в Челябинск. Поздравляю всех с открытием юбилейного, десятого Кубка губернатора Челябинской области», — заявил Текслер.

Губернатор также пожелал всем красивого хоккея, а командам отсутствия травм и удачи. Он поблагодарил воспитанников «Трактора» за Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина за помощь молодым хоккеистам.

В Кубке будут участвовать челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс» и «Лада» из Тольятти. Предсезонный турнир пройдет с 23 по 26 августа. Перед началом игр состоялась торжественная церемония открытия памятника Валерию Белоусову. Монумент самому результативному бомбардиру «Трактора» возвели у ледовой арены.

Алексей Текслер (второй справа) и Евгений Кузнецов (второй слева) поучаствовали в символическом вбрасывании шайбы
Алексей Текслер (второй справа) и Евгений Кузнецов (второй слева) поучаствовали в символическом вбрасывании шайбы
Открытие кубка состоялось на ледовой арене «Трактор»
Открытие кубка состоялось на ледовой арене «Трактор»
Алексей Текслер (второй справа) поблагодарил именитых воспитанников «Трактора» за поддержку молодых хоккеистов
Алексей Текслер (второй справа) поблагодарил именитых воспитанников «Трактора» за поддержку молодых хоккеистов

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На хоккейной арене «Трактор» прошло торжественное открытие десятого Кубка губернатора Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер начал первый турнир приветственным словом. «Рад всех приветствовать на ледовой арене „Трактор“. Мы соскучились по большому хоккею, и он возвращается в Челябинск. Поздравляю всех с открытием юбилейного, десятого Кубка губернатора Челябинской области», — заявил Текслер. Губернатор также пожелал всем красивого хоккея, а командам отсутствия травм и удачи. Он поблагодарил воспитанников «Трактора» за Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина за помощь молодым хоккеистам. В Кубке будут участвовать челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс» и «Лада» из Тольятти. Предсезонный турнир пройдет с 23 по 26 августа. Перед началом игр состоялась торжественная церемония открытия памятника Валерию Белоусову. Монумент самому результативному бомбардиру «Трактора» возвели у ледовой арены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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