25 августа 2023

Движение трамваев по проспекту Победы в Челябинске будет закрыто до конца лета

© Служба новостей «URA.RU»
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Ленинградский мост по улице Труда. Челябинск, рельсы, транспорт, ленинградский мост, дорожное движение, трамвай
Трамваи будут ходить по измененному маршруту Фото:

В Челябинске движение трамваев на проспекте Победы из-за ремонта будет закрыто до 30 августа. Ранее его планировалось открыть 28 августа, сообщили в администрации города.

«В связи с ремонтом участка теплотрассы по проспекту Победы закрытие движения трамваев № 14, 15, 16, 19 и 22 от Каслинской до Чичерина продлено до шести утра 30 августа. Трамваи будут следовать по измененным маршрутам», — сообщается в telegram-канале мэрии Челябинска.

Пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами или троллейбусами. Трамваи по проспекту Победы не ездят с 22 августа.

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В Челябинске движение трамваев на проспекте Победы из-за ремонта будет закрыто до 30 августа. Ранее его планировалось открыть 28 августа, сообщили в администрации города. «В связи с ремонтом участка теплотрассы по проспекту Победы закрытие движения трамваев № 14, 15, 16, 19 и 22 от Каслинской до Чичерина продлено до шести утра 30 августа. Трамваи будут следовать по измененным маршрутам», — сообщается в telegram-канале мэрии Челябинска. Пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами или троллейбусами. Трамваи по проспекту Победы не ездят с 22 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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