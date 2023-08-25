Движение трамваев по проспекту Победы в Челябинске будет закрыто до конца лета

Трамваи будут ходить по измененному маршруту
В Челябинске движение трамваев на проспекте Победы из-за ремонта будет закрыто до 30 августа. Ранее его планировалось открыть 28 августа, сообщили в администрации города.
«В связи с ремонтом участка теплотрассы по проспекту Победы закрытие движения трамваев № 14, 15, 16, 19 и 22 от Каслинской до Чичерина продлено до шести утра 30 августа. Трамваи будут следовать по измененным маршрутам», — сообщается в telegram-канале мэрии Челябинска.
Пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами или троллейбусами. Трамваи по проспекту Победы не ездят с 22 августа.
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