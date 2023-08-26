26 августа 2023

Подоляк подтвердил участие Залужного в тайном совещании с генералами НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Валерий Залужный общался с генералами НАТО на польско-украинской границе Фото:
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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный участвовал в тайном совещании с генералами НАТО на границе Украины и Польши. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Это было секретное совещание. Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнеров», — сообщил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

Ранее газета The Guardian отмечала, что на прошлой неделе произошла встреча между высокопоставленными членами командования НАТО и Залужным на польско-украинской границе. Сообщалось, что на встрече генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию на фоне замедлившегося контрнаступления.

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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный участвовал в тайном совещании с генералами НАТО на границе Украины и Польши. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Это было секретное совещание. Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнеров», — сообщил Подоляк в эфире телеканала «Рада». Ранее газета The Guardian отмечала, что на прошлой неделе произошла встреча между высокопоставленными членами командования НАТО и Залужным на польско-украинской границе. Сообщалось, что на встрече генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию на фоне замедлившегося контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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