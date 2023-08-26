Подоляк подтвердил участие Залужного в тайном совещании с генералами НАТО

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный участвовал в тайном совещании с генералами НАТО на границе Украины и Польши. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Это было секретное совещание. Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнеров», — сообщил Подоляк в эфире телеканала «Рада».
Ранее газета The Guardian отмечала, что на прошлой неделе произошла встреча между высокопоставленными членами командования НАТО и Залужным на польско-украинской границе. Сообщалось, что на встрече генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию на фоне замедлившегося контрнаступления.
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