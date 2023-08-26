Подоляк подтвердил участие Залужного в тайном совещании с генералами НАТО 26 августа 2023 в 23:44 Размер текста - 17 + Валерий Залужный общался с генералами НАТО на польско-украинской границе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный участвовал в тайном совещании с генералами НАТО на границе Украины и Польши. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Это было секретное совещание. Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнеров», — сообщил Подоляк в эфире телеканала «Рада». Ранее газета The Guardian отмечала, что на прошлой неделе произошла встреча между высокопоставленными членами командования НАТО и Залужным на польско-украинской границе. Сообщалось, что на встрече генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию на фоне замедлившегося контрнаступления. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный участвовал в тайном совещании с генералами НАТО на границе Украины и Польши. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Это было секретное совещание. Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнеров», — сообщил Подоляк в эфире телеканала «Рада». Ранее газета The Guardian отмечала, что на прошлой неделе произошла встреча между высокопоставленными членами командования НАТО и Залужным на польско-украинской границе. Сообщалось, что на встрече генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию на фоне замедлившегося контрнаступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям