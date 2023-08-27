27 августа 2023

Летчика, погибшего вместе с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, похоронят в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с кадровым военным Валерием Осколковым. Магнитогорск, прощание, цветы, похороны
С точной датой и временем прощания родные Рустама Каримова сейчас определяются Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Пермский летчик Рустам Каримов, погибший в бизнес-джете Евгения Пригожина, будет похоронен в Перми. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила супруга пермяка. По ее словам, точная дата прощания пока не определена.

«Многие спрашивают про дату похорон, скорее всего точную мы скажем только завтра, но ориентировочно — вторник. Хоронить будем в Перми», — написала девушка. Она также попросила всех, кто хотел бы проводить ее мужа в последний путь, связаться с ней лично.

Гражданский самолет Embraer RA-02795, в котором летел глава ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожин, разбился 23 августа в Тверской области. Каримов был вторым пилотом самолета. Всего на борту находилось десять человек: семь пассажиров и трое членов экипажа. В воскресенье, 27 августа, в СКР официально подтвердили гибель Пригожина и заявили, что проведение молекулярно-генетических экспертиз завершено, тела всех погибших опознаны. Ранее однокурсник Каримова объявил сбор денег семье летчика.

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Пермский летчик Рустам Каримов, погибший в бизнес-джете Евгения Пригожина, будет похоронен в Перми. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила супруга пермяка. По ее словам, точная дата прощания пока не определена. «Многие спрашивают про дату похорон, скорее всего точную мы скажем только завтра, но ориентировочно — вторник. Хоронить будем в Перми», — написала девушка. Она также попросила всех, кто хотел бы проводить ее мужа в последний путь, связаться с ней лично. Гражданский самолет Embraer RA-02795, в котором летел глава ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожин, разбился 23 августа в Тверской области. Каримов был вторым пилотом самолета. Всего на борту находилось десять человек: семь пассажиров и трое членов экипажа. В воскресенье, 27 августа, в СКР официально подтвердили гибель Пригожина и заявили, что проведение молекулярно-генетических экспертиз завершено, тела всех погибших опознаны. Ранее однокурсник Каримова объявил сбор денег семье летчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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