28 августа 2023

Пермяк выиграл в лотерею почти 19 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
Чтобы выиграть миллионы, пермяк потратил на билет 300 рублей Фото:

Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи «Рапидо». Его выигрыш составил почти 19 млн рублей, сообщили URA.RU в компании «Столото».

«Разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 18 852 483 рубля. По результатам 284199-го тиража выиграл билет, купленный жителем Пермского края», — говорится в сообщении компании.

Победитель пока не обратился за выигрышем. Но известно, что он купил один билет, потратив 300 рублей.

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Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи «Рапидо». Его выигрыш составил почти 19 млн рублей, сообщили URA.RU в компании «Столото». «Разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 18 852 483 рубля. По результатам 284199-го тиража выиграл билет, купленный жителем Пермского края», — говорится в сообщении компании. Победитель пока не обратился за выигрышем. Но известно, что он купил один билет, потратив 300 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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