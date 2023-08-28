Пермяк выиграл в лотерею почти 19 млн рублей

Чтобы выиграть миллионы, пермяк потратил на билет 300 рублей
Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи «Рапидо». Его выигрыш составил почти 19 млн рублей, сообщили URA.RU в компании «Столото».
«Разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 18 852 483 рубля. По результатам 284199-го тиража выиграл билет, купленный жителем Пермского края», — говорится в сообщении компании.
Победитель пока не обратился за выигрышем. Но известно, что он купил один билет, потратив 300 рублей.
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