Пермяк выиграл в лотерею почти 19 млн рублей

29 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Чтобы выиграть миллионы, пермяк потратил на билет 300 рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи «Рапидо». Его выигрыш составил почти 19 млн рублей, сообщили URA.RU в компании «Столото». «Разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 18 852 483 рубля. По результатам 284199-го тиража выиграл билет, купленный жителем Пермского края», — говорится в сообщении компании. Победитель пока не обратился за выигрышем. Но известно, что он купил один билет, потратив 300 рублей.

Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи «Рапидо». Его выигрыш составил почти 19 млн рублей, сообщили URA.RU в компании «Столото». «Разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 18 852 483 рубля. По результатам 284199-го тиража выиграл билет, купленный жителем Пермского края», — говорится в сообщении компании. Победитель пока не обратился за выигрышем. Но известно, что он купил один билет, потратив 300 рублей.