В Южноуральске Челябинской области мужчина в ходе ссоры напал с ножом на своего собеседника. Инцидент произошел 28 августа на глазах прохожих, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«28 августа в Южноуральске ранее судимый мужчина 1974 года рождения нанес несколько ударов ножом местному жителю. Подозреваемого задержали по горячим следам, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — уточнили URA.RU в региональном главке.
Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и заявил полицейским, что напал на мужчину из хулиганских побуждений. Пострадавшего 1984 года рождения он ранил предметом, похожим на складной нож. В отношении подозреваемого возбудили дело по части 2 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Пострадавший госпитализирован.
В полицию обратились очевидцы, заснявшие на видео момент нападения. Изначально раненный пытался отойти от своего оппонента. После чего нападавший с криком стал наносить удары прямо на проезжей части и пошел в сторону очевидцев.
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