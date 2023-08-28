28 августа 2023

Житель Южноуральска устроил на улице поножовщину. Видео

В Южноуральске мужчина напал с ножом на своего собеседника
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, штык нож
Мужчина был пьян и напал на пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения Фото:

В Южноуральске Челябинской области мужчина в ходе ссоры напал с ножом на своего собеседника. Инцидент произошел 28 августа на глазах прохожих, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«28 августа в Южноуральске ранее судимый мужчина 1974 года рождения нанес несколько ударов ножом местному жителю. Подозреваемого задержали по горячим следам, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — уточнили URA.RU в региональном главке.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и заявил полицейским, что напал на мужчину из хулиганских побуждений. Пострадавшего 1984 года рождения он ранил предметом, похожим на складной нож. В отношении подозреваемого возбудили дело по части 2 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Пострадавший госпитализирован.

В полицию обратились очевидцы, заснявшие на видео момент нападения. Изначально раненный пытался отойти от своего оппонента. После чего нападавший с криком стал наносить удары прямо на проезжей части и пошел в сторону очевидцев.

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В Южноуральске Челябинской области мужчина в ходе ссоры напал с ножом на своего собеседника. Инцидент произошел 28 августа на глазах прохожих, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «28 августа в Южноуральске ранее судимый мужчина 1974 года рождения нанес несколько ударов ножом местному жителю. Подозреваемого задержали по горячим следам, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — уточнили URA.RU в региональном главке. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и заявил полицейским, что напал на мужчину из хулиганских побуждений. Пострадавшего 1984 года рождения он ранил предметом, похожим на складной нож. В отношении подозреваемого возбудили дело по части 2 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Пострадавший госпитализирован. В полицию обратились очевидцы, заснявшие на видео момент нападения. Изначально раненный пытался отойти от своего оппонента. После чего нападавший с криком стал наносить удары прямо на проезжей части и пошел в сторону очевидцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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