На главный электронный фестиваль 300-летия Перми можно попасть бесплатно

В Перми стартовая часть фестиваля электронной музыки EFEST будет бесплатной

Шоу пройдет 2 сентября в СК Сухарева Фото: Дарья Попова © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

У любителей электронной музыки есть возможность попасть на международный фестиваль EFEST в Перми бесплатно. Для этого нужно прийти на препати. В это время на сцене будут играть пермские музыканты, говорят организаторы.

«Как попасть на EFEST бесплатно? Приходите на препати! Вход свободный для всех. Оставаться на основную часть или нет — зависит от вас», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» Центр по реализации проектов в сфере культуры. На препати EFEST будут играть Andrew Heaven, Impressive Range и WHITE FOX.

Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST пройдет 2 сентября в СК им. Сухарева. Он, как сообщали в минкультуры, посвящен 300-летию Перми. Шоу для главной сцены поможет создать искусственный интеллект. Кроме российских на фестивале сыграют музыканты из Беларуси, Турции и Египта.