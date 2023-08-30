30 августа 2023

На главный электронный фестиваль 300-летия Перми можно попасть бесплатно

В Перми стартовая часть фестиваля электронной музыки EFEST будет бесплатной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль электронной музыки Open Gate Full Moon с участием ATB. Екатеринбург, open gate full moon, teleclub, рейв, дискотека, клуб
Шоу пройдет 2 сентября в СК Сухарева Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

У любителей электронной музыки есть возможность попасть на международный фестиваль EFEST в Перми бесплатно. Для этого нужно прийти на препати. В это время на сцене будут играть пермские музыканты, говорят организаторы.

«Как попасть на EFEST бесплатно? Приходите на препати! Вход свободный для всех. Оставаться на основную часть или нет — зависит от вас», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» Центр по реализации проектов в сфере культуры. На препати EFEST будут играть Andrew Heaven, Impressive Range и WHITE FOX.

Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST пройдет 2 сентября в СК им. Сухарева. Он, как сообщали в минкультуры, посвящен 300-летию Перми. Шоу для главной сцены поможет создать искусственный интеллект. Кроме российских на фестивале сыграют музыканты из Беларуси, Турции и Египта.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У любителей электронной музыки есть возможность попасть на международный фестиваль EFEST в Перми бесплатно. Для этого нужно прийти на препати. В это время на сцене будут играть пермские музыканты, говорят организаторы. «Как попасть на EFEST бесплатно? Приходите на препати! Вход свободный для всех. Оставаться на основную часть или нет — зависит от вас», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» Центр по реализации проектов в сфере культуры. На препати EFEST будут играть Andrew Heaven, Impressive Range и WHITE FOX. Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST пройдет 2 сентября в СК им. Сухарева. Он, как сообщали в минкультуры, посвящен 300-летию Перми. Шоу для главной сцены поможет создать искусственный интеллект. Кроме российских на фестивале сыграют музыканты из Беларуси, Турции и Египта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...