В Снежинске построят центр радиационных испытаний

31 августа 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

В центре соберут редкие компетенции по радиационным испытаниям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Снежинске (Челябинская область) построят центр радиационных испытаний. Как сообщили в пресс-службе Росатома, учреждение станет площадкой для испытаний электронной компонентной базы. « В снежинском ядерном центре начали строительство Центра испытаний электронной компонентной базы. Инженеры будут моделировать космическое и искусственное излучение», — отметили в Росатоме. Как пояснил заместитель начальника отделения РФЯЦ—ВНИИТФ Олег Ткачев, центр в земных условиях поможет испытывать аппаратуру, чтобы дать понимание того, как на технику повлияют космические лучи. Основой будущего здания станет циклотрон. Он способен разгонять ионы до энергии 15 МэВ/нуклон. Также в данном комплексе будут расположены нейтронные генераторы, ускорители электронов и протонный ускоритель. Наличие данных технологий сделает центр уникальным в стране и мире. Компетенции в области радиационных испытаний будут находиться в пределах одной площадки.

В Снежинске (Челябинская область) построят центр радиационных испытаний. Как сообщили в пресс-службе Росатома, учреждение станет площадкой для испытаний электронной компонентной базы. « В снежинском ядерном центре начали строительство Центра испытаний электронной компонентной базы. Инженеры будут моделировать космическое и искусственное излучение», — отметили в Росатоме. Как пояснил заместитель начальника отделения РФЯЦ—ВНИИТФ Олег Ткачев, центр в земных условиях поможет испытывать аппаратуру, чтобы дать понимание того, как на технику повлияют космические лучи. Основой будущего здания станет циклотрон. Он способен разгонять ионы до энергии 15 МэВ/нуклон. Также в данном комплексе будут расположены нейтронные генераторы, ускорители электронов и протонный ускоритель. Наличие данных технологий сделает центр уникальным в стране и мире. Компетенции в области радиационных испытаний будут находиться в пределах одной площадки.