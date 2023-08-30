30 августа 2023

В Снежинске построят центр радиационных испытаний

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре соберут редкие компетенции по радиационным испытаниям Фото:

В Снежинске (Челябинская область) построят центр радиационных испытаний. Как сообщили в пресс-службе Росатома, учреждение станет площадкой для испытаний электронной компонентной базы.

« В снежинском ядерном центре начали строительство Центра испытаний электронной компонентной базы. Инженеры будут моделировать космическое и искусственное излучение», — отметили в Росатоме.

Как пояснил заместитель начальника отделения РФЯЦ—ВНИИТФ Олег Ткачев, центр в земных условиях поможет испытывать аппаратуру, чтобы дать понимание того, как на технику повлияют космические лучи. Основой будущего здания станет циклотрон. Он способен разгонять ионы до энергии 15 МэВ/нуклон. Также в данном комплексе будут расположены нейтронные генераторы, ускорители электронов и протонный ускоритель.

Наличие данных технологий сделает центр уникальным в стране и мире. Компетенции в области радиационных испытаний будут находиться в пределах одной площадки.

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В Снежинске (Челябинская область) построят центр радиационных испытаний. Как сообщили в пресс-службе Росатома, учреждение станет площадкой для испытаний электронной компонентной базы. « В снежинском ядерном центре начали строительство Центра испытаний электронной компонентной базы. Инженеры будут моделировать космическое и искусственное излучение», — отметили в Росатоме. Как пояснил заместитель начальника отделения РФЯЦ—ВНИИТФ Олег Ткачев, центр в земных условиях поможет испытывать аппаратуру, чтобы дать понимание того, как на технику повлияют космические лучи. Основой будущего здания станет циклотрон. Он способен разгонять ионы до энергии 15 МэВ/нуклон. Также в данном комплексе будут расположены нейтронные генераторы, ускорители электронов и протонный ускоритель. Наличие данных технологий сделает центр уникальным в стране и мире. Компетенции в области радиационных испытаний будут находиться в пределах одной площадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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