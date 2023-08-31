Киев пытался дискредитировать ВС РФ при ротации инспекторов МАГАТЭ. Видео

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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
МАГАТЭ работает на Запорожской АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина попыталась дискредитировать Вооруженные силы РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Киев пытался дискредитировать ВС РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ, применив на пути их движения средства, имитирующие взрывы боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Сама ротация пяти инспекторов прошла 31 августа. В это время был объявлен режим прекращения огня российской стороной.

Несколько месяцев на ЗАЭС находятся представители МАГАТЭ, которые оценивают состояние безопасности станции. Они не зафиксировали признаков угроз.

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Украина попыталась дискредитировать Вооруженные силы РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны России. «Киев пытался дискредитировать ВС РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ, применив на пути их движения средства, имитирующие взрывы боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Сама ротация пяти инспекторов прошла 31 августа. В это время был объявлен режим прекращения огня российской стороной. Несколько месяцев на ЗАЭС находятся представители МАГАТЭ, которые оценивают состояние безопасности станции. Они не зафиксировали признаков угроз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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