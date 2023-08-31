МАГАТЭ работает на Запорожской АЭС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина попыталась дискредитировать Вооруженные силы РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Киев пытался дискредитировать ВС РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ, применив на пути их движения средства, имитирующие взрывы боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Сама ротация пяти инспекторов прошла 31 августа. В это время был объявлен режим прекращения огня российской стороной.
Несколько месяцев на ЗАЭС находятся представители МАГАТЭ, которые оценивают состояние безопасности станции. Они не зафиксировали признаков угроз.
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