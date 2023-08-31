Киев пытался дискредитировать ВС РФ при ротации инспекторов МАГАТЭ. Видео

31 августа 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ работает на Запорожской АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина попыталась дискредитировать Вооруженные силы РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны России. «Киев пытался дискредитировать ВС РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ, применив на пути их движения средства, имитирующие взрывы боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Сама ротация пяти инспекторов прошла 31 августа. В это время был объявлен режим прекращения огня российской стороной. Несколько месяцев на ЗАЭС находятся представители МАГАТЭ, которые оценивают состояние безопасности станции. Они не зафиксировали признаков угроз.

Украина попыталась дискредитировать Вооруженные силы РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны России. «Киев пытался дискредитировать ВС РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ, применив на пути их движения средства, имитирующие взрывы боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Сама ротация пяти инспекторов прошла 31 августа. В это время был объявлен режим прекращения огня российской стороной. Несколько месяцев на ЗАЭС находятся представители МАГАТЭ, которые оценивают состояние безопасности станции. Они не зафиксировали признаков угроз.