04 сентября 2023

Свердловский министр Смирнов указал пункты сбора опасных отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, смирнов николай
Смирнов опубликовал список пунктов приема опасных отходов Фото:

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, куда в Екатеринбурге можно сдать отработанные лампочки, батарейки и аккумуляторы. Список пунктов приема отходов министр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«График работы передвижного пункта приема опасных отходов от населения (только физических лиц) на сентябрь 2023 года. Принимают градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, неработающие мобильные и компьютерные комплектующие», — написал Смирнов.

Список пунктов:

  • Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16): 13 сентября с 08:00 до 12:00, 25 сентября с 15:00 до 19:00
  • Кировский район (Первомайская, 75): 4 сентября с 15:00 до 19:00, 14 сентября с 08:00 до 12:00
  • Железнодорожный район (Мельковская, 7): 8 сентября с 15:00 до 19:00, 19 сентября с 08:00 до 12:00
  • Чкаловский район (8 марта, 177): 5 сентября с 15:00 до 19:00, 20 сентября с 08:00 до 12:00
  • Ленинский район: 7 сентября (8 марта, 20 — отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00, 22 сентября (Предельная, 17 — отдел по развитию поселка Совхозный) с 08:00 до 12:00
  • Октябрьский район (Луначарского, 217):15 сентября с 15:00 до 19:00, 27 сентября с 08:00 до 12:00
  • Академический район (Парковка у входа в Преображенский парк, между домами по улице Академика Сахарова, 45 и 47): 6 сентября с 08:00 до 12:00, 21 сентября с 15:00 до 19:00
  • Верх-Исетский район (Московская, 27): 11 сентября с 15:00 до 19:00, 26 сентября с 08:00 до 12:00.

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Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, куда в Екатеринбурге можно сдать отработанные лампочки, батарейки и аккумуляторы. Список пунктов приема отходов министр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «График работы передвижного пункта приема опасных отходов от населения (только физических лиц) на сентябрь 2023 года. Принимают градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, неработающие мобильные и компьютерные комплектующие», — написал Смирнов. Список пунктов:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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