Свердловский министр Смирнов указал пункты сбора опасных отходов

05 сентября 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Смирнов опубликовал список пунктов приема опасных отходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, куда в Екатеринбурге можно сдать отработанные лампочки, батарейки и аккумуляторы. Список пунктов приема отходов министр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «График работы передвижного пункта приема опасных отходов от населения (только физических лиц) на сентябрь 2023 года. Принимают градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, неработающие мобильные и компьютерные комплектующие», — написал Смирнов. Список пунктов: Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16): 13 сентября с 08:00 до 12:00, 25 сентября с 15:00 до 19:00

Кировский район (Первомайская, 75): 4 сентября с 15:00 до 19:00, 14 сентября с 08:00 до 12:00

Железнодорожный район (Мельковская, 7): 8 сентября с 15:00 до 19:00, 19 сентября с 08:00 до 12:00

Чкаловский район (8 марта, 177): 5 сентября с 15:00 до 19:00, 20 сентября с 08:00 до 12:00

Ленинский район: 7 сентября (8 марта, 20 — отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00, 22 сентября (Предельная, 17 — отдел по развитию поселка Совхозный) с 08:00 до 12:00

Октябрьский район (Луначарского, 217):15 сентября с 15:00 до 19:00, 27 сентября с 08:00 до 12:00

Академический район (Парковка у входа в Преображенский парк, между домами по улице Академика Сахарова, 45 и 47): 6 сентября с 08:00 до 12:00, 21 сентября с 15:00 до 19:00

Верх-Исетский район (Московская, 27): 11 сентября с 15:00 до 19:00, 26 сентября с 08:00 до 12:00.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, куда в Екатеринбурге можно сдать отработанные лампочки, батарейки и аккумуляторы. Список пунктов приема отходов министр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «График работы передвижного пункта приема опасных отходов от населения (только физических лиц) на сентябрь 2023 года. Принимают градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, неработающие мобильные и компьютерные комплектующие», — написал Смирнов. Список пунктов: