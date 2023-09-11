Генконсул Болгарии в Санкт-Петербурге «превращал» россиян в украинцев

11 сентября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Болгарский генконсул был составляющей коррупционной схемы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Генконсула Болгарии в Санкт-Петербурге Ангела Антонова подозревают в участии в коррупционной схеме, позволяющей россиянам стать украинцами с болгарскими корнями. Об этом сообщает телеканал «78». «Антонов может быть замешан в коррупционной схеме, благодаря которой любой желающий россиянин мог стать украинцем с болгарскими корнями», — сообщил телеканал. Там добавили, что полиция стала интересоваться этой схемой после жалобы одного из посетителей генконсульства. Мужчина, желающий переехать в Болгарию, обратился за помощью и узнал о возможности «репатриации» через коммерческую фирму. Фирма предлагала подделанные бумаги о воссоединении семьи за семь тысяч рублей и утверждала, что у них есть связи с генералом, который мог бы закрыть глаза на несостыковки в документах. После передачи денег второму представителю фирмы, мужчина так и не получил вид на жительство, и проблема выявилась при проверке документов в Евросоюзе, где они были одобрены Ангелом Антоновым. Подозреваемая Надежда признала, что помогала людям получить болгарское гражданство через репатриацию и признала, что подделанные документы поступали с Украины, а их пересылкой занимался генконсул.

Генконсула Болгарии в Санкт-Петербурге Ангела Антонова подозревают в участии в коррупционной схеме, позволяющей россиянам стать украинцами с болгарскими корнями. Об этом сообщает телеканал «78». «Антонов может быть замешан в коррупционной схеме, благодаря которой любой желающий россиянин мог стать украинцем с болгарскими корнями», — сообщил телеканал. Там добавили, что полиция стала интересоваться этой схемой после жалобы одного из посетителей генконсульства. Мужчина, желающий переехать в Болгарию, обратился за помощью и узнал о возможности «репатриации» через коммерческую фирму. Фирма предлагала подделанные бумаги о воссоединении семьи за семь тысяч рублей и утверждала, что у них есть связи с генералом, который мог бы закрыть глаза на несостыковки в документах. После передачи денег второму представителю фирмы, мужчина так и не получил вид на жительство, и проблема выявилась при проверке документов в Евросоюзе, где они были одобрены Ангелом Антоновым. Подозреваемая Надежда признала, что помогала людям получить болгарское гражданство через репатриацию и признала, что подделанные документы поступали с Украины, а их пересылкой занимался генконсул.