Генконсул Болгарии в Санкт-Петербурге «превращал» россиян в украинцев

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РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
Болгарский генконсул был составляющей коррупционной схемы Фото:

Генконсула Болгарии в Санкт-Петербурге Ангела Антонова подозревают в участии в коррупционной схеме, позволяющей россиянам стать украинцами с болгарскими корнями. Об этом сообщает телеканал «78».

«Антонов может быть замешан в коррупционной схеме, благодаря которой любой желающий россиянин мог стать украинцем с болгарскими корнями», — сообщил телеканал. Там добавили, что полиция стала интересоваться этой схемой после жалобы одного из посетителей генконсульства. Мужчина, желающий переехать в Болгарию, обратился за помощью и узнал о возможности «репатриации» через коммерческую фирму.

Фирма предлагала подделанные бумаги о воссоединении семьи за семь тысяч рублей и утверждала, что у них есть связи с генералом, который мог бы закрыть глаза на несостыковки в документах. После передачи денег второму представителю фирмы, мужчина так и не получил вид на жительство, и проблема выявилась при проверке документов в Евросоюзе, где они были одобрены Ангелом Антоновым. Подозреваемая Надежда признала, что помогала людям получить болгарское гражданство через репатриацию и признала, что подделанные документы поступали с Украины, а их пересылкой занимался генконсул.

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Генконсула Болгарии в Санкт-Петербурге Ангела Антонова подозревают в участии в коррупционной схеме, позволяющей россиянам стать украинцами с болгарскими корнями. Об этом сообщает телеканал «78». «Антонов может быть замешан в коррупционной схеме, благодаря которой любой желающий россиянин мог стать украинцем с болгарскими корнями», — сообщил телеканал. Там добавили, что полиция стала интересоваться этой схемой после жалобы одного из посетителей генконсульства. Мужчина, желающий переехать в Болгарию, обратился за помощью и узнал о возможности «репатриации» через коммерческую фирму. Фирма предлагала подделанные бумаги о воссоединении семьи за семь тысяч рублей и утверждала, что у них есть связи с генералом, который мог бы закрыть глаза на несостыковки в документах. После передачи денег второму представителю фирмы, мужчина так и не получил вид на жительство, и проблема выявилась при проверке документов в Евросоюзе, где они были одобрены Ангелом Антоновым. Подозреваемая Надежда признала, что помогала людям получить болгарское гражданство через репатриацию и признала, что подделанные документы поступали с Украины, а их пересылкой занимался генконсул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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