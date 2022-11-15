15 ноября 2022

В Москве задержали екатеринбуржца с поддельным паспортом по делу о краже на 50 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, полиция, пристав
В криминальной схеме по краже имущества со стройплощадки были задействованы три человека Фото:

Полицейские задержали двух фигурантов дела о хищении материалов со строительной площадки в Екатеринбурге в 2017 году, еще один подозреваемый умер во время следствия. По версии следствия, задержанные выручили с продажи похищенного имущества 50 млн рублей. Об этом URA.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что в 2017 году начальник участка строительства здания предложил охраннику и еще одному своему знакомому принять участие в криминальной схеме. Подельники обеспечили доступ на стройку бригаде рабочих, не осведомленных о противоправных намерениях нанимателей, и поручили им за денежное вознаграждение доставить имущество на склады в Ростовскую область», — рассказала представитель ведомства.

За похищенные стройматериалы подельники выручили больше 50 млн рублей. Представители компании-застройщика заметили пропажу имущества только через несколько месяцев. Они написали заявление в полицию, и оперативники установили личности подозреваемых. Один из них — охранник стройплощадки, который вскоре после преступления уволился и скрылся, а в 2020 году умер. Поэтому расследование в отношении него прекратили.

Второй соучастник продолжал работать на стройке, ему предъявили обвинение. Третий подельник переехал в Москву, где приобрел поддельный паспорт. Его также задержали и возбудили в отношении него уголовное дело за подделку документов, которое объединили с материалами о краже со стройки. «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — добавила Волк.

Подельники выручили за продажу стройматериалов больше 50 млн рублей
Фото:
Инициатором преступления был начальник участка
Фото:

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Полицейские задержали двух фигурантов дела о хищении материалов со строительной площадки в Екатеринбурге в 2017 году, еще один подозреваемый умер во время следствия. По версии следствия, задержанные выручили с продажи похищенного имущества 50 млн рублей. Об этом URA.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Установлено, что в 2017 году начальник участка строительства здания предложил охраннику и еще одному своему знакомому принять участие в криминальной схеме. Подельники обеспечили доступ на стройку бригаде рабочих, не осведомленных о противоправных намерениях нанимателей, и поручили им за денежное вознаграждение доставить имущество на склады в Ростовскую область», — рассказала представитель ведомства. За похищенные стройматериалы подельники выручили больше 50 млн рублей. Представители компании-застройщика заметили пропажу имущества только через несколько месяцев. Они написали заявление в полицию, и оперативники установили личности подозреваемых. Один из них — охранник стройплощадки, который вскоре после преступления уволился и скрылся, а в 2020 году умер. Поэтому расследование в отношении него прекратили. Второй соучастник продолжал работать на стройке, ему предъявили обвинение. Третий подельник переехал в Москву, где приобрел поддельный паспорт. Его также задержали и возбудили в отношении него уголовное дело за подделку документов, которое объединили с материалами о краже со стройки. «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — добавила Волк.
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