Немецкий военкор Репке оценил шансы на успех ВСУ менее чем в 10%

11 сентября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогли завоевать ни один крупный город за время наступления, сказал Джулиан Репке Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вероятность успеха украинского наступления в 2023 году составляет меньше 10%. Такое заявление сделал Военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке. «Для меня вероятность того, что украинское контрнаступление дойдет до Азовского моря в этом году (желаемый стратегический успех), составляет менее 10%», — заявил Юлиан Репке. Сообщение он опубликовал в соцсети X (ранее Twitter). По его словам, ВСУ не смогли захватить ни один крупный город на юге Украины. Журналист подчеркнул, что Киев тратит слишком много сил на бои за небольшие населенные пункты вроде Работино, Вербовое или Новопрокоповка. ВСУ начали масштабное наступление в начале лета. За все время попыток прорвать российскую оборону Киев так и не смог добиться успехов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери украинской армии с начала контрнаступления составили более 66 тысяч военных, сообщает телеканал 360. Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не ждет счастливого финала операции ВСУ, передает MK.RU .

Вероятность успеха украинского наступления в 2023 году составляет меньше 10%. Такое заявление сделал Военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке. «Для меня вероятность того, что украинское контрнаступление дойдет до Азовского моря в этом году (желаемый стратегический успех), составляет менее 10%», — заявил Юлиан Репке. Сообщение он опубликовал в соцсети X (ранее Twitter). По его словам, ВСУ не смогли захватить ни один крупный город на юге Украины. Журналист подчеркнул, что Киев тратит слишком много сил на бои за небольшие населенные пункты вроде Работино, Вербовое или Новопрокоповка. ВСУ начали масштабное наступление в начале лета. За все время попыток прорвать российскую оборону Киев так и не смог добиться успехов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери украинской армии с начала контрнаступления составили более 66 тысяч военных, сообщает телеканал 360. Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не ждет счастливого финала операции ВСУ, передает MK.RU.