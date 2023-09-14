Челябинцы были вынуждены толкать троллейбус, чтобы доехать до работы. Видео

15 сентября 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Водитель с помощью пассажиров смог вернуть троллейбус на линию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске утром 15 сентября пассажиры были вынуждены толкать обесточенный троллейбус, чтобы доехать до работы. Инцидент зафиксировала камера сервиса «Интерсвязь». Из видео можно сделать вывод, что токоприемники троллейбуса слетели с проводов питания. Машина не могла продолжить путь. Пассажиры не растерялись: они вышли и своими силами подтолкнули троллейбус на расстояние, необходимое для повторного подключения к сети. «Все произошло на перекрестке проспекта Ленина и Энгельса в девятом часу утра. Троллейбус попытался обрулить автобус и слетел с линии», — рассказали URA.RU очевидцы ситуации.

В Челябинске утром 15 сентября пассажиры были вынуждены толкать обесточенный троллейбус, чтобы доехать до работы. Инцидент зафиксировала камера сервиса «Интерсвязь». Из видео можно сделать вывод, что токоприемники троллейбуса слетели с проводов питания. Машина не могла продолжить путь. Пассажиры не растерялись: они вышли и своими силами подтолкнули троллейбус на расстояние, необходимое для повторного подключения к сети. «Все произошло на перекрестке проспекта Ленина и Энгельса в девятом часу утра. Троллейбус попытался обрулить автобус и слетел с линии», — рассказали URA.RU очевидцы ситуации.