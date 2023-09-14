Водитель с помощью пассажиров смог вернуть троллейбус на линию
В Челябинске утром 15 сентября пассажиры были вынуждены толкать обесточенный троллейбус, чтобы доехать до работы. Инцидент зафиксировала камера сервиса «Интерсвязь».
Из видео можно сделать вывод, что токоприемники троллейбуса слетели с проводов питания. Машина не могла продолжить путь. Пассажиры не растерялись: они вышли и своими силами подтолкнули троллейбус на расстояние, необходимое для повторного подключения к сети.
«Все произошло на перекрестке проспекта Ленина и Энгельса в девятом часу утра. Троллейбус попытался обрулить автобус и слетел с линии», — рассказали URA.RU очевидцы ситуации.
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