14 сентября 2023

Челябинцы были вынуждены толкать троллейбус, чтобы доехать до работы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель с помощью пассажиров смог вернуть троллейбус на линию
Водитель с помощью пассажиров смог вернуть троллейбус на линию Фото:

В Челябинске утром 15 сентября пассажиры были вынуждены толкать обесточенный троллейбус, чтобы доехать до работы. Инцидент зафиксировала камера сервиса «Интерсвязь».

Из видео можно сделать вывод, что токоприемники троллейбуса слетели с проводов питания. Машина не могла продолжить путь. Пассажиры не растерялись: они вышли и своими силами подтолкнули троллейбус на расстояние, необходимое для повторного подключения к сети.

«Все произошло на перекрестке проспекта Ленина и Энгельса в девятом часу утра. Троллейбус попытался обрулить автобус и слетел с линии», — рассказали URA.RU очевидцы ситуации.

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В Челябинске утром 15 сентября пассажиры были вынуждены толкать обесточенный троллейбус, чтобы доехать до работы. Инцидент зафиксировала камера сервиса «Интерсвязь». Из видео можно сделать вывод, что токоприемники троллейбуса слетели с проводов питания. Машина не могла продолжить путь. Пассажиры не растерялись: они вышли и своими силами подтолкнули троллейбус на расстояние, необходимое для повторного подключения к сети. «Все произошло на перекрестке проспекта Ленина и Энгельса в девятом часу утра. Троллейбус попытался обрулить автобус и слетел с линии», — рассказали URA.RU очевидцы ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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