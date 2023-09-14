Власти продадут с торгов землю под автостоянку в Советском районе Челябинска

Стартовую цену лота установят в размере ежегодной платы за аренду участка
Власти Челябинска выставили на торги право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку в Советском районе города. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения площадки автостоянки. Территория для размещения объекта благоустройства находится по адресу Троицкий тракт, 52 в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
Стартовую цену лота установят в размере ежегодной платы за аренду участка, на котором будет размещена автостоянка. Аукцион пройдет в электронной форме.
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