Власти продадут с торгов землю под автостоянку в Советском районе Челябинска

15 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Стартовую цену лота установят в размере ежегодной платы за аренду участка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Челябинска выставили на торги право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку в Советском районе города. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения площадки автостоянки. Территория для размещения объекта благоустройства находится по адресу Троицкий тракт, 52 в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Стартовую цену лота установят в размере ежегодной платы за аренду участка, на котором будет размещена автостоянка. Аукцион пройдет в электронной форме.

Власти Челябинска выставили на торги право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку в Советском районе города. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения площадки автостоянки. Территория для размещения объекта благоустройства находится по адресу Троицкий тракт, 52 в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Стартовую цену лота установят в размере ежегодной платы за аренду участка, на котором будет размещена автостоянка. Аукцион пройдет в электронной форме.