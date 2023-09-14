14 сентября 2023

Власти продадут с торгов землю под автостоянку в Советском районе Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер возле Южного автовокзала. Екатеринбург, машины, автостоянка, автомобиль, парковка, стоянка машин
Стартовую цену лота установят в размере ежегодной платы за аренду участка Фото:

Власти Челябинска выставили на торги право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку в Советском районе города. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения площадки автостоянки. Территория для размещения объекта благоустройства находится по адресу Троицкий тракт, 52 в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Стартовую цену лота установят в размере ежегодной платы за аренду участка, на котором будет размещена автостоянка. Аукцион пройдет в электронной форме.

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Власти Челябинска выставили на торги право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку в Советском районе города. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения площадки автостоянки. Территория для размещения объекта благоустройства находится по адресу Троицкий тракт, 52 в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Стартовую цену лота установят в размере ежегодной платы за аренду участка, на котором будет размещена автостоянка. Аукцион пройдет в электронной форме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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