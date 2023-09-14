14 сентября 2023

Пьяная челябинка во сне задушила своего новорожденного ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Матери грозит срок до двух лет в колонии Фото:

В Аргаяше (Челябинская область) местная жительница во сне задушила своего новорожденного ребенка. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, выпив алкоголь, она уснула с младенцем на руках и случайно перекрыла ему доступ к кислороду.

«При осмотре тела ребенка специалисты не выявили следов насилия. Младенец, в буквальном смысле, задохнулся в объятиях матери. Женщину задержали», — рассказал источник.

По данным URA.RU, ребенку было около пяти месяцев. В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Аргаяше (Челябинская область) местная жительница во сне задушила своего новорожденного ребенка. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, выпив алкоголь, она уснула с младенцем на руках и случайно перекрыла ему доступ к кислороду. «При осмотре тела ребенка специалисты не выявили следов насилия. Младенец, в буквальном смысле, задохнулся в объятиях матери. Женщину задержали», — рассказал источник. По данным URA.RU, ребенку было около пяти месяцев. В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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