Пьяная челябинка во сне задушила своего новорожденного ребенка

В Аргаяше (Челябинская область) местная жительница во сне задушила своего новорожденного ребенка. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, выпив алкоголь, она уснула с младенцем на руках и случайно перекрыла ему доступ к кислороду.
«При осмотре тела ребенка специалисты не выявили следов насилия. Младенец, в буквальном смысле, задохнулся в объятиях матери. Женщину задержали», — рассказал источник.
По данным URA.RU, ребенку было около пяти месяцев. В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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