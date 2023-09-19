Челябинская прокуратура помогла сироте получить квартиру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, новое жилье, новоселье, ключ от квартиры
14 сентября челябинка получила ключи от своей квартиры Фото:

Прокуратура Челябинской области помогла сироте получить положенную по решению суда квартиру в областном центре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, момент получения ключей от нового жилья девушка ждала с февраля.

«Советским райсудом Челябинска 9 февраля 2023 года вынесено решение обязать администрацию предоставить сироте отдельное благоустроенное жилье. Решение вступило в законную силу, однако обязанность по обеспечению жилым помещением своевременно не исполнена. Прокуратурой города в связи с бездействием администрации внесено представление, приняты меры к устранению нарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что также девушке было оказано содействие в оформлении регистрации по адресу администрации города. Помимо этого, она получила помощь в получении компенсации расходов за найм квартиры, в которой она проживала с мужем и годовалой дочерью, ожидая очереди на жилье. 14 сентября семья въехала в новое жилье.

Челябинка с мужем и ребенком въехали в новую квартиру
Челябинка с мужем и ребенком въехали в новую квартиру
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Челябинской области помогла сироте получить положенную по решению суда квартиру в областном центре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, момент получения ключей от нового жилья девушка ждала с февраля. «Советским райсудом Челябинска 9 февраля 2023 года вынесено решение обязать администрацию предоставить сироте отдельное благоустроенное жилье. Решение вступило в законную силу, однако обязанность по обеспечению жилым помещением своевременно не исполнена. Прокуратурой города в связи с бездействием администрации внесено представление, приняты меры к устранению нарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что также девушке было оказано содействие в оформлении регистрации по адресу администрации города. Помимо этого, она получила помощь в получении компенсации расходов за найм квартиры, в которой она проживала с мужем и годовалой дочерью, ожидая очереди на жилье. 14 сентября семья въехала в новое жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...