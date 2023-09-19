14 сентября челябинка получила ключи от своей квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области помогла сироте получить положенную по решению суда квартиру в областном центре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, момент получения ключей от нового жилья девушка ждала с февраля.

«Советским райсудом Челябинска 9 февраля 2023 года вынесено решение обязать администрацию предоставить сироте отдельное благоустроенное жилье. Решение вступило в законную силу, однако обязанность по обеспечению жилым помещением своевременно не исполнена. Прокуратурой города в связи с бездействием администрации внесено представление, приняты меры к устранению нарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что также девушке было оказано содействие в оформлении регистрации по адресу администрации города. Помимо этого, она получила помощь в получении компенсации расходов за найм квартиры, в которой она проживала с мужем и годовалой дочерью, ожидая очереди на жилье. 14 сентября семья въехала в новое жилье.