В Челябинске выгоднее покупать вторичное жилье

Собственники вторичной недвижимости часто идут навстречу, предоставляют дисконт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из всех видов недвижимости на данный момент деньги выгоднее всего вкладывать во вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«За наличные средства в Челябинске выгоднее всего брать вторичную недвижимость. На подобное жилье легче согласовать скидку. Кроме того, в ближайшее время цены на „вторичку“ станут ниже», — сообщила Шатрукова.

В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с апрелем цены на вторичные квартиры в панельных домах хрущевской и брежневской серии выросли только на 13%, новостройки быстрее росли в цене. При этом количество предложений на «вторичку» сократилось вдвое. На данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры в таком доме составляет порядка 3 млн рублей.