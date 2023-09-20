В Челябинске выгоднее покупать вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки, жилье. Челябинск, недвижимость, ипотека, город, дом, жилье, стройка, новостройка, лесопарковый, ижс, жк лесопарковый
Собственники вторичной недвижимости часто идут навстречу, предоставляют дисконт Фото:

В Челябинске из всех видов недвижимости на данный момент деньги выгоднее всего вкладывать во вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«За наличные средства в Челябинске выгоднее всего брать вторичную недвижимость. На подобное жилье легче согласовать скидку. Кроме того, в ближайшее время цены на „вторичку“ станут ниже», — сообщила Шатрукова.

В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с апрелем цены на вторичные квартиры в панельных домах хрущевской и брежневской серии выросли только на 13%, новостройки быстрее росли в цене. При этом количество предложений на «вторичку» сократилось вдвое. На данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры в таком доме составляет порядка 3 млн рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске из всех видов недвижимости на данный момент деньги выгоднее всего вкладывать во вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «За наличные средства в Челябинске выгоднее всего брать вторичную недвижимость. На подобное жилье легче согласовать скидку. Кроме того, в ближайшее время цены на „вторичку“ станут ниже», — сообщила Шатрукова. В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с апрелем цены на вторичные квартиры в панельных домах хрущевской и брежневской серии выросли только на 13%, новостройки быстрее росли в цене. При этом количество предложений на «вторичку» сократилось вдвое. На данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры в таком доме составляет порядка 3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...