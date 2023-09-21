«Единая Россия» раскрыла, чем будет заниматься в Госдуме после выборов

«Единая Россия» подготовила проекты по поддержке россиян до конца 2023 года

21 сентября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Осенняя сессия «Единой России» продлится до 31 декабря 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Партия «Единая Россия» подготовила ряд законопроектов, направленных на поддержку участников спецоперации, помощь трудящимся и не только. Это приоритетные задачи, которые будут решаться до конца 2023 года в рамках осенней сессии. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Все социальные обязательства в бюджете 2024-2026 возрастут. По инициативе президента РФ Владимира Путина с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере», — обозначил Андрей Турчак одно из направлений работы. Сообщение опубликовано на официальном сайте партии. По инициативе Турчака, который также является руководителем рабочей группы по вопросам СВО, будет рассмотрен законопроект о страховании добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Кроме того, до конца года планируется дать статус социального предпринимателя тем работодателям, которые будут трудоустраивать участников СВО. Также приоритетной задачей для «Единой России» является законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России и СССР, а также кавалеров ордена Славы. В рамках осенней сессии партия намерена внести законопроект, направленный на расширение волонтерской поддержки в стране. Волонтеры смогут получить приоритет при поступлении в вузы, а также дополнительное медицинское обследование. Поддержку получат и нетрудоустроенные граждане. Андрей Турчак подчеркнул, что с 2024 года будет индексироваться пособие по безработицы. В рамках законопроекта о занятости также будут расширены возможности работодателей при трудоустройстве инвалидов. Центр занятости будет оказывать дополнительную поддержку определенным группам россиян. Это участники СВО, люди предпенсионного возраста, а также молодые специалисты. Помимо этого, в осеннюю сессию Госдума рассмотрит инициативу рабочей группы по СВО об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта. Они будут нести ответственность наравне с другими участниками гособоронзаказа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» подготовила ряд законопроектов, направленных на поддержку участников спецоперации, помощь трудящимся и не только. Это приоритетные задачи, которые будут решаться до конца 2023 года в рамках осенней сессии. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Все социальные обязательства в бюджете 2024-2026 возрастут. По инициативе президента РФ Владимира Путина с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере», — обозначил Андрей Турчак одно из направлений работы. Сообщение опубликовано на официальном сайте партии. По инициативе Турчака, который также является руководителем рабочей группы по вопросам СВО, будет рассмотрен законопроект о страховании добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Кроме того, до конца года планируется дать статус социального предпринимателя тем работодателям, которые будут трудоустраивать участников СВО. Также приоритетной задачей для «Единой России» является законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России и СССР, а также кавалеров ордена Славы. В рамках осенней сессии партия намерена внести законопроект, направленный на расширение волонтерской поддержки в стране. Волонтеры смогут получить приоритет при поступлении в вузы, а также дополнительное медицинское обследование. Поддержку получат и нетрудоустроенные граждане. Андрей Турчак подчеркнул, что с 2024 года будет индексироваться пособие по безработицы. В рамках законопроекта о занятости также будут расширены возможности работодателей при трудоустройстве инвалидов. Центр занятости будет оказывать дополнительную поддержку определенным группам россиян. Это участники СВО, люди предпенсионного возраста, а также молодые специалисты. Помимо этого, в осеннюю сессию Госдума рассмотрит инициативу рабочей группы по СВО об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта. Они будут нести ответственность наравне с другими участниками гособоронзаказа.