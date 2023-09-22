В Свердловской области похоронили героя СВО, убитого дроном-камикадзе. Фото

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Городские зарисовки. Екатеринбург, цветок, память, лестница, мемориал, гвоздика
За месяц до смерти у бойца родились двойняшки — мальчик и девочка Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) простились с 24-летним Андреем Степановым, механиком-водителем самоходной артиллерийской установки «Акация». Он погиб в июле в районе села Старомлиновка в ДНР, когда вывел машину на позицию и готовился к выстрелу. Солдата атаковал дрон-камикадзе. Похоронили Андрея Степанова на Аллее почетных граждан Волковского кладбища, сообщает на официальном сайте администрация Каменска-Уральского.

«Настоящий воин, защитник, заботливый сын, любящий муж, счастливый отец. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память герою и пусть земля ему будет пухом», — отметил на церемонии прощания заместитель главы города Денис Нестеров.

Андрей Степанов родился в 1999 году. В 2020 году был призван на срочную службу в Вооруженные силы РФ, а после заключил контракт и продолжил служить. В спецоперации участвовал с самого начала — с февраля 2022 года. В апреле 2023 года боец приехал в короткий отпуск в Каменск-Уральский, женился, а в июне у него родились двойняшки — мальчик и девочка.

У Андрея Степанова есть медаль «За воинскую доблесть» I степени. Кроме того за боевые заслуги и выполнение воинского долга его посмертно наградили Орденом Мужества.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) простились с 24-летним Андреем Степановым, механиком-водителем самоходной артиллерийской установки «Акация». Он погиб в июле в районе села Старомлиновка в ДНР, когда вывел машину на позицию и готовился к выстрелу. Солдата атаковал дрон-камикадзе. Похоронили Андрея Степанова на Аллее почетных граждан Волковского кладбища, сообщает на официальном сайте администрация Каменска-Уральского. «Настоящий воин, защитник, заботливый сын, любящий муж, счастливый отец. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память герою и пусть земля ему будет пухом», — отметил на церемонии прощания заместитель главы города Денис Нестеров. Андрей Степанов родился в 1999 году. В 2020 году был призван на срочную службу в Вооруженные силы РФ, а после заключил контракт и продолжил служить. В спецоперации участвовал с самого начала — с февраля 2022 года. В апреле 2023 года боец приехал в короткий отпуск в Каменск-Уральский, женился, а в июне у него родились двойняшки — мальчик и девочка. У Андрея Степанова есть медаль «За воинскую доблесть» I степени. Кроме того за боевые заслуги и выполнение воинского долга его посмертно наградили Орденом Мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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