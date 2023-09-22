В Челябинске снижаются цены на вторичную недвижимость

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, строительство, недвижимость, квартира, новостройки, благоустройство, дом, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Падение цен на вторичную недвижимость в Челябинске связано со снижением спроса Фото:

В Челябинске в связи со снижением спроса на вторичном рынке недвижимости из-за повышения ставок по ипотеке собственники квартир стали чаще снижать цены по подобное жилье. Об этом рассказала риелтор и юрист Надежда Кушнова.

«В Челябинске ставки по ипотеке повысились, соответственно спрос на вторичную недвижимость снизился, и продавцы вынуждены снижать цены. При этом чаще всего снижают цены на квартиры, которые долго не продаются, причиной чего чаще всего является изначально высокая цена», — сообщила Кушнова.

По словам Кушновой, в Челябинске увеличилась доля лотов о продаже квартир на вторичном рынке, где жилье за неделю стало стоить меньше. В первую очередь дисконт предлагают продавцы, чья квартира долго не продается.

Ранее челябинские риелторы рассказали о том, что в Челябинске из всех видов жилья деньги выгоднее всего вкладывать во вторичную недвижимость. Зачастую это связано с тем, что на такие квартиры скидку согласовать легче всего.

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В Челябинске в связи со снижением спроса на вторичном рынке недвижимости из-за повышения ставок по ипотеке собственники квартир стали чаще снижать цены по подобное жилье. Об этом рассказала риелтор и юрист Надежда Кушнова. «В Челябинске ставки по ипотеке повысились, соответственно спрос на вторичную недвижимость снизился, и продавцы вынуждены снижать цены. При этом чаще всего снижают цены на квартиры, которые долго не продаются, причиной чего чаще всего является изначально высокая цена», — сообщила Кушнова. По словам Кушновой, в Челябинске увеличилась доля лотов о продаже квартир на вторичном рынке, где жилье за неделю стало стоить меньше. В первую очередь дисконт предлагают продавцы, чья квартира долго не продается. Ранее челябинские риелторы рассказали о том, что в Челябинске из всех видов жилья деньги выгоднее всего вкладывать во вторичную недвижимость. Зачастую это связано с тем, что на такие квартиры скидку согласовать легче всего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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