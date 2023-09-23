23 сентября 2023
22 сентября 2023

Рэкетир из Челябинска публично извинился перед дальнобойщиками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, фура, грузовик, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
Ситуация была взята на контроль руководством главка МВД РФ по региону Фото:

Мужчина из Челябинска, на которого пожаловались дальнобойщики за попытку вымогать деньги методами из 90-х, записал видеообращение с извинениями. В нем он покаялся, что выдумал историю «со смотрящими», чтобы запугать водителей.

«Я Олег, который подходил к дальнобойщикам и попал на видео. За всю ситуацию хочу принести извинения. Разговор „о пяти бригадах и смотрящих“ мною выдуман», — заявил мужчина на видео, которое оказалось в распоряжении URA.RU.

Автор видео также добавил, что «ему все объяснили». Он пообещал, что больше не будет заниматься вымогательством.

Ранее дальнобойщики возмущались, что в Челябинске некий мужчина, представившись «смотрящими» за проезд по городу, вымогает с них деньги. Ситуация была взята на контроль руководством Управления МВД России по Челябинской области. Одну из таких бесед водители смогли заснять на видео. На нем мужчина рассказывал про пять бригад, которые работают в городе.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина из Челябинска, на которого пожаловались дальнобойщики за попытку вымогать деньги методами из 90-х, записал видеообращение с извинениями. В нем он покаялся, что выдумал историю «со смотрящими», чтобы запугать водителей. «Я Олег, который подходил к дальнобойщикам и попал на видео. За всю ситуацию хочу принести извинения. Разговор „о пяти бригадах и смотрящих“ мною выдуман», — заявил мужчина на видео, которое оказалось в распоряжении URA.RU. Автор видео также добавил, что «ему все объяснили». Он пообещал, что больше не будет заниматься вымогательством. Ранее дальнобойщики возмущались, что в Челябинске некий мужчина, представившись «смотрящими» за проезд по городу, вымогает с них деньги. Ситуация была взята на контроль руководством Управления МВД России по Челябинской области. Одну из таких бесед водители смогли заснять на видео. На нем мужчина рассказывал про пять бригад, которые работают в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...