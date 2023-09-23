Рэкетир из Челябинска публично извинился перед дальнобойщиками. Видео

24 сентября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Ситуация была взята на контроль руководством главка МВД РФ по региону Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчина из Челябинска, на которого пожаловались дальнобойщики за попытку вымогать деньги методами из 90-х, записал видеообращение с извинениями. В нем он покаялся, что выдумал историю «со смотрящими», чтобы запугать водителей. «Я Олег, который подходил к дальнобойщикам и попал на видео. За всю ситуацию хочу принести извинения. Разговор „о пяти бригадах и смотрящих“ мною выдуман», — заявил мужчина на видео, которое оказалось в распоряжении URA.RU. Автор видео также добавил, что «ему все объяснили». Он пообещал, что больше не будет заниматься вымогательством. Ранее дальнобойщики возмущались, что в Челябинске некий мужчина, представившись «смотрящими» за проезд по городу, вымогает с них деньги. Ситуация была взята на контроль руководством Управления МВД России по Челябинской области. Одну из таких бесед водители смогли заснять на видео. На нем мужчина рассказывал про пять бригад, которые работают в городе.

Мужчина из Челябинска, на которого пожаловались дальнобойщики за попытку вымогать деньги методами из 90-х, записал видеообращение с извинениями. В нем он покаялся, что выдумал историю «со смотрящими», чтобы запугать водителей. «Я Олег, который подходил к дальнобойщикам и попал на видео. За всю ситуацию хочу принести извинения. Разговор „о пяти бригадах и смотрящих“ мною выдуман», — заявил мужчина на видео, которое оказалось в распоряжении URA.RU. Автор видео также добавил, что «ему все объяснили». Он пообещал, что больше не будет заниматься вымогательством. Ранее дальнобойщики возмущались, что в Челябинске некий мужчина, представившись «смотрящими» за проезд по городу, вымогает с них деньги. Ситуация была взята на контроль руководством Управления МВД России по Челябинской области. Одну из таких бесед водители смогли заснять на видео. На нем мужчина рассказывал про пять бригад, которые работают в городе.