В Кремле прокомментировали контакты с США по Карабаху

Песков: у России нет контактов с США по ситуации в Карабахе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Кремль не контактирует с США по наблюдательной миссии по Карабаху, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия не поддерживает никаких контактов с США по возможной наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, здесь конкретики какой-то мы не усматриваем. Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Мы продолжаем наши контакты с Баку и этническими армянами Карабаха», — заявил Дмитрий Песков.

Операция, начатая Азербайджаном в Нагорном Карабахе 19 сентября, была завершена спустя сутки. По заявлениям из Нагорного Карабаха, около 120 тысяч армян готовы покинуть регион из-за нежелания жить на территории Азербайджана.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не поддерживает никаких контактов с США по возможной наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, здесь конкретики какой-то мы не усматриваем. Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Мы продолжаем наши контакты с Баку и этническими армянами Карабаха», — заявил Дмитрий Песков. Операция, начатая Азербайджаном в Нагорном Карабахе 19 сентября, была завершена спустя сутки. По заявлениям из Нагорного Карабаха, около 120 тысяч армян готовы покинуть регион из-за нежелания жить на территории Азербайджана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...