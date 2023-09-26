В Кремле прокомментировали контакты с США по Карабаху

Кремль не контактирует с США по наблюдательной миссии по Карабаху, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Россия не поддерживает никаких контактов с США по возможной наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, здесь конкретики какой-то мы не усматриваем. Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Мы продолжаем наши контакты с Баку и этническими армянами Карабаха», — заявил Дмитрий Песков.
Операция, начатая Азербайджаном в Нагорном Карабахе 19 сентября, была завершена спустя сутки. По заявлениям из Нагорного Карабаха, около 120 тысяч армян готовы покинуть регион из-за нежелания жить на территории Азербайджана.
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