В Кремле прокомментировали контакты с США по Карабаху

Песков: у России нет контактов с США по ситуации в Карабахе

26 сентября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Кремль не контактирует с США по наблюдательной миссии по Карабаху, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Россия не поддерживает никаких контактов с США по возможной наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, здесь конкретики какой-то мы не усматриваем. Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Мы продолжаем наши контакты с Баку и этническими армянами Карабаха», — заявил Дмитрий Песков. Операция, начатая Азербайджаном в Нагорном Карабахе 19 сентября, была завершена спустя сутки. По заявлениям из Нагорного Карабаха, около 120 тысяч армян готовы покинуть регион из-за нежелания жить на территории Азербайджана.

Россия не поддерживает никаких контактов с США по возможной наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, здесь конкретики какой-то мы не усматриваем. Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Мы продолжаем наши контакты с Баку и этническими армянами Карабаха», — заявил Дмитрий Песков. Операция, начатая Азербайджаном в Нагорном Карабахе 19 сентября, была завершена спустя сутки. По заявлениям из Нагорного Карабаха, около 120 тысяч армян готовы покинуть регион из-за нежелания жить на территории Азербайджана.