Политолог объяснил, как гонение армян из Карабаха скажется на России

Политолог Мендкович: в РФ возможен массовый въезд армянских беженцев из Карабаха
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День памяти жертв геноцида среди армян. Сургут, армения
В Россию могут массово прибывать армянские беженцы Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Операция Азербайджана на территории Нагорного Карабаха, после которого армяне начали массово покидать данную территорию, приведет к тому, что беженцы начнут сбегать в Россию. Таким мнением поделился глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Массовый въезд карабахских беженцев в Россию <…> возможен», — подчеркнул Никита Мендкович в разговоре с Ридус. По его мнению, массовый отток армянского населения в другие страны выявляет социально-экономические проблемы самой Армении. В Ереване растет протестное движение, подчеркнул политолог.

Власти Армении обсуждали вопрос эвакуацию беженцев после капитуляции Карабаха. В эвакуации гражданских значительную помощь оказывали российские миротворцы. В Армению с момента завершения операции в Нагорном Карабахе прибыли 6650 человек.

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Операция Азербайджана на территории Нагорного Карабаха, после которого армяне начали массово покидать данную территорию, приведет к тому, что беженцы начнут сбегать в Россию. Таким мнением поделился глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. «Массовый въезд карабахских беженцев в Россию <…> возможен», — подчеркнул Никита Мендкович в разговоре с Ридус. По его мнению, массовый отток армянского населения в другие страны выявляет социально-экономические проблемы самой Армении. В Ереване растет протестное движение, подчеркнул политолог. Власти Армении обсуждали вопрос эвакуацию беженцев после капитуляции Карабаха. В эвакуации гражданских значительную помощь оказывали российские миротворцы. В Армению с момента завершения операции в Нагорном Карабахе прибыли 6650 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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