Политолог объяснил, как гонение армян из Карабаха скажется на России

Операция Азербайджана на территории Нагорного Карабаха, после которого армяне начали массово покидать данную территорию, приведет к тому, что беженцы начнут сбегать в Россию. Таким мнением поделился глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
«Массовый въезд карабахских беженцев в Россию <…> возможен», — подчеркнул Никита Мендкович в разговоре с Ридус. По его мнению, массовый отток армянского населения в другие страны выявляет социально-экономические проблемы самой Армении. В Ереване растет протестное движение, подчеркнул политолог.
Власти Армении обсуждали вопрос эвакуацию беженцев после капитуляции Карабаха. В эвакуации гражданских значительную помощь оказывали российские миротворцы. В Армению с момента завершения операции в Нагорном Карабахе прибыли 6650 человек.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.