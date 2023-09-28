Политолог Марков нашел скрытый смысл в попытке импичмента Джо Байдена

Политолог Марков: импичмент Байдену хотят объявить для сбора компромата
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Республиканцы США не смогут свергнуть Джо Байдена с поста президента, сказал Сергей Марков Фото:

Американская оппозиция намерена добыть компрометирующие данные при попытке импичмента президента США Джо Байдена. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков.

«Они [оппозиция] хотят образовать комиссию по импичменту и начать вызывать разных людей для слушаний. Они надеются вытащить какие-то компрометирующие материалы по Байдену — вот в чем главный смысл», — сказал Сергей Марков в интервью «Ридусу».

При этом политолог заявил, что у оппозиционеров «нулевые» шансы свергнуть Байдена с поста президента. По его словам, для успешного импичмента необходимо порядка двух третей голосов, которыми республиканцы не смогут заручиться.

Ранее стало известно, что в Белом доме начали готовиться к импичменту Байдена. Позже сообщалось о запуске комитетом палаты представителей США расследования по судебному обвинению американского лидера, сказал спикер палаты Кевин Маккарти.

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Американская оппозиция намерена добыть компрометирующие данные при попытке импичмента президента США Джо Байдена. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков. «Они [оппозиция] хотят образовать комиссию по импичменту и начать вызывать разных людей для слушаний. Они надеются вытащить какие-то компрометирующие материалы по Байдену — вот в чем главный смысл», — сказал Сергей Марков в интервью «Ридусу». При этом политолог заявил, что у оппозиционеров «нулевые» шансы свергнуть Байдена с поста президента. По его словам, для успешного импичмента необходимо порядка двух третей голосов, которыми республиканцы не смогут заручиться. Ранее стало известно, что в Белом доме начали готовиться к импичменту Байдена. Позже сообщалось о запуске комитетом палаты представителей США расследования по судебному обвинению американского лидера, сказал спикер палаты Кевин Маккарти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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