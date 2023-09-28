Политолог Марков нашел скрытый смысл в попытке импичмента Джо Байдена Политолог Марков: импичмент Байдену хотят объявить для сбора компромата 28 сентября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 + Республиканцы США не смогут свергнуть Джо Байдена с поста президента, сказал Сергей Марков Фото: Official White House / Erin Scott Американская оппозиция намерена добыть компрометирующие данные при попытке импичмента президента США Джо Байдена. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков. «Они [оппозиция] хотят образовать комиссию по импичменту и начать вызывать разных людей для слушаний. Они надеются вытащить какие-то компрометирующие материалы по Байдену — вот в чем главный смысл», — сказал Сергей Марков в интервью «Ридусу». При этом политолог заявил, что у оппозиционеров «нулевые» шансы свергнуть Байдена с поста президента. По его словам, для успешного импичмента необходимо порядка двух третей голосов, которыми республиканцы не смогут заручиться. Ранее стало известно, что в Белом доме начали готовиться к импичменту Байдена. Позже сообщалось о запуске комитетом палаты представителей США расследования по судебному обвинению американского лидера, сказал спикер палаты Кевин Маккарти. Американская оппозиция намерена добыть компрометирующие данные при попытке импичмента президента США Джо Байдена. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков. «Они [оппозиция] хотят образовать комиссию по импичменту и начать вызывать разных людей для слушаний. Они надеются вытащить какие-то компрометирующие материалы по Байдену — вот в чем главный смысл», — сказал Сергей Марков в интервью «Ридусу». При этом политолог заявил, что у оппозиционеров «нулевые» шансы свергнуть Байдена с поста президента. По его словам, для успешного импичмента необходимо порядка двух третей голосов, которыми республиканцы не смогут заручиться. Ранее стало известно, что в Белом доме начали готовиться к импичменту Байдена. Позже сообщалось о запуске комитетом палаты представителей США расследования по судебному обвинению американского лидера, сказал спикер палаты Кевин Маккарти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям