Политолог Марков нашел скрытый смысл в попытке импичмента Джо Байдена

Американская оппозиция намерена добыть компрометирующие данные при попытке импичмента президента США Джо Байдена. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков.
«Они [оппозиция] хотят образовать комиссию по импичменту и начать вызывать разных людей для слушаний. Они надеются вытащить какие-то компрометирующие материалы по Байдену — вот в чем главный смысл», — сказал Сергей Марков в интервью «Ридусу».
При этом политолог заявил, что у оппозиционеров «нулевые» шансы свергнуть Байдена с поста президента. По его словам, для успешного импичмента необходимо порядка двух третей голосов, которыми республиканцы не смогут заручиться.
Ранее стало известно, что в Белом доме начали готовиться к импичменту Байдена. Позже сообщалось о запуске комитетом палаты представителей США расследования по судебному обвинению американского лидера, сказал спикер палаты Кевин Маккарти.
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