В США запустили подготовку к импичменту Байдена

Конгрессмен Маккарти: комитет палаты США запустил расследование по делу Байдена

12 сентября 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

В США начали импичмент Джо Байдена Фото: Official White House / Erin Scott Комитет палаты представителей США запускает расследование в рамках процедуры по импичменту президента страны Джо Байдена. Его самого и его семью обвиняют в коррупции, заявил спикер палаты Кевин Маккарти. «Я поручаю комитетам палаты представителей [США] начать официальное расследование по импичменту президенту Джо Байдену», — написал Кевин Маккарти в своем аккаунте X (Twitter). Он подчеркнул, что представители палаты нашли серьезные доказательства причастности Байдена к коррупции. По словам спикера палаты представителей, расследование законодателей США также показало, что Байден врал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи. Ранее Белый дом привлек около 20 юристов для расследования в рамках импичмента Байдена. Сенаторы обвиняют американского президента в получении миллионов долларов от Китая и Румынии.

Комитет палаты представителей США запускает расследование в рамках процедуры по импичменту президента страны Джо Байдена. Его самого и его семью обвиняют в коррупции, заявил спикер палаты Кевин Маккарти. «Я поручаю комитетам палаты представителей [США] начать официальное расследование по импичменту президенту Джо Байдену», — написал Кевин Маккарти в своем аккаунте X (Twitter). Он подчеркнул, что представители палаты нашли серьезные доказательства причастности Байдена к коррупции. По словам спикера палаты представителей, расследование законодателей США также показало, что Байден врал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи. Ранее Белый дом привлек около 20 юристов для расследования в рамках импичмента Байдена. Сенаторы обвиняют американского президента в получении миллионов долларов от Китая и Румынии.