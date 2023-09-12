В США запустили подготовку к импичменту Байдена

Комитет палаты представителей США запускает расследование в рамках процедуры по импичменту президента страны Джо Байдена. Его самого и его семью обвиняют в коррупции, заявил спикер палаты Кевин Маккарти.
«Я поручаю комитетам палаты представителей [США] начать официальное расследование по импичменту президенту Джо Байдену», — написал Кевин Маккарти в своем аккаунте X (Twitter). Он подчеркнул, что представители палаты нашли серьезные доказательства причастности Байдена к коррупции. По словам спикера палаты представителей, расследование законодателей США также показало, что Байден врал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи.
Ранее Белый дом привлек около 20 юристов для расследования в рамках импичмента Байдена. Сенаторы обвиняют американского президента в получении миллионов долларов от Китая и Румынии.
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