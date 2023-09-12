В США запустили подготовку к импичменту Байдена

Конгрессмен Маккарти: комитет палаты США запустил расследование по делу Байдена
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
В США начали импичмент Джо Байдена Фото:

Комитет палаты представителей США запускает расследование в рамках процедуры по импичменту президента страны Джо Байдена. Его самого и его семью обвиняют в коррупции, заявил спикер палаты Кевин Маккарти.

«Я поручаю комитетам палаты представителей [США] начать официальное расследование по импичменту президенту Джо Байдену», — написал Кевин Маккарти в своем аккаунте X (Twitter). Он подчеркнул, что представители палаты нашли серьезные доказательства причастности Байдена к коррупции. По словам спикера палаты представителей, расследование законодателей США также показало, что Байден врал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи.

Ранее Белый дом привлек около 20 юристов для расследования в рамках импичмента Байдена. Сенаторы обвиняют американского президента в получении миллионов долларов от Китая и Румынии.

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Комитет палаты представителей США запускает расследование в рамках процедуры по импичменту президента страны Джо Байдена. Его самого и его семью обвиняют в коррупции, заявил спикер палаты Кевин Маккарти. «Я поручаю комитетам палаты представителей [США] начать официальное расследование по импичменту президенту Джо Байдену», — написал Кевин Маккарти в своем аккаунте X (Twitter). Он подчеркнул, что представители палаты нашли серьезные доказательства причастности Байдена к коррупции. По словам спикера палаты представителей, расследование законодателей США также показало, что Байден врал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи. Ранее Белый дом привлек около 20 юристов для расследования в рамках импичмента Байдена. Сенаторы обвиняют американского президента в получении миллионов долларов от Китая и Румынии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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