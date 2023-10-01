В Магнитогорске 4 октября завоют сирены

02 октября 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Проверка системы «Внимание всем!» пройдет в Магнитогорске 4 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Магнитогорске Челябинской области 4 октября пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в официальной группе в соцсети. «4 октября с 10:35 до 11:30 пройдет плановая проверка готовности системы оповещения населения области с практической подачей единого сигнала оповещения „ВНИМАНИЕ ВСЕМ!“. Сигнал подается электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью 3 минуты», — указано в официальной группе «Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Жителей города просят сохранять спокойствие и не принимать никаких действий. Мероприятие проводится для технической проверки системы оповещения. Ранее в Челябинской области отменили проверку работы системы оповещения «Внимание всем!», которую планировали провести 1 марта. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС России по региону. Причину отмены не уточняли.

В городе Магнитогорске Челябинской области 4 октября пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в официальной группе в соцсети. «4 октября с 10:35 до 11:30 пройдет плановая проверка готовности системы оповещения населения области с практической подачей единого сигнала оповещения „ВНИМАНИЕ ВСЕМ!“. Сигнал подается электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью 3 минуты», — указано в официальной группе «Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Жителей города просят сохранять спокойствие и не принимать никаких действий. Мероприятие проводится для технической проверки системы оповещения. Ранее в Челябинской области отменили проверку работы системы оповещения «Внимание всем!», которую планировали провести 1 марта. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС России по региону. Причину отмены не уточняли.