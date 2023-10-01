01 октября 2023
30 сентября 2023

В Магнитогорске 4 октября завоют сирены

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Проверка системы «Внимание всем!» пройдет в Магнитогорске 4 октября Фото:

В городе Магнитогорске Челябинской области 4 октября пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в официальной группе в соцсети.

«4 октября с 10:35 до 11:30 пройдет плановая проверка готовности системы оповещения населения области с практической подачей единого сигнала оповещения „ВНИМАНИЕ ВСЕМ!“. Сигнал подается электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью 3 минуты», — указано в официальной группе «Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

Жителей города просят сохранять спокойствие и не принимать никаких действий. Мероприятие проводится для технической проверки системы оповещения.

Ранее в Челябинской области отменили проверку работы системы оповещения «Внимание всем!», которую планировали провести 1 марта. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС России по региону. Причину отмены не уточняли.

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В городе Магнитогорске Челябинской области 4 октября пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в официальной группе в соцсети. «4 октября с 10:35 до 11:30 пройдет плановая проверка готовности системы оповещения населения области с практической подачей единого сигнала оповещения „ВНИМАНИЕ ВСЕМ!“. Сигнал подается электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью 3 минуты», — указано в официальной группе «Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Жителей города просят сохранять спокойствие и не принимать никаких действий. Мероприятие проводится для технической проверки системы оповещения. Ранее в Челябинской области отменили проверку работы системы оповещения «Внимание всем!», которую планировали провести 1 марта. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС России по региону. Причину отмены не уточняли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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