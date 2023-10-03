В Екатеринбурге сотрудника «Водоканал» и гендиректора «УралСтройМонтаж» поймали на взятке

В Екатеринбурге осудили сотрудника «Водоканала» и гендиректора «УралСтройМонтаж»

04 октября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

За коррупционные действия оба гендиректора и сотрудника «Водоканала» отправили за решетку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудника МУП «Водоканал» и генерального директора «УралСтройМонтаж» поймали на взятке. Ленинский районный суд осудил обоих на семь лет. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Установлено, что по результатам торгов в 2020 году между МУП „Водоканал“ и ООО „УралСтройМонтаж“ были заключены договоры подряда на выполнение работ по подключению к централизованной системе водоотведения и холодного водоснабжения объектов капитального строительства в Екатеринбурге», — уточняет ведомство. После этого гендиректор «УралСтройМонтажа» перечислил с расчетного счета своего предприятия работнику «Водоканала» более 1 млн рублей за то, чтобы беспрепятственно подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС № 2. В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил обоим осужденным наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также сотруднику «Водоканала» запретили занимать должности госслужащего в течение 9 лет 6 месяцев, гендиректору — должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и хозяйственных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 6 лет 6 месяцев. Ранее в Лесном (Свердловская область) осудили бывшего инженера муниципального «Управления капстроительства» (УКС) Константина Куйкурова. Он взял 72 взятки, чтобы «вслепую» подписывать акты выполненных работ по реконструкции парка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге сотрудника МУП «Водоканал» и генерального директора «УралСтройМонтаж» поймали на взятке. Ленинский районный суд осудил обоих на семь лет. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Установлено, что по результатам торгов в 2020 году между МУП „Водоканал“ и ООО „УралСтройМонтаж“ были заключены договоры подряда на выполнение работ по подключению к централизованной системе водоотведения и холодного водоснабжения объектов капитального строительства в Екатеринбурге», — уточняет ведомство. После этого гендиректор «УралСтройМонтажа» перечислил с расчетного счета своего предприятия работнику «Водоканала» более 1 млн рублей за то, чтобы беспрепятственно подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС № 2. В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил обоим осужденным наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также сотруднику «Водоканала» запретили занимать должности госслужащего в течение 9 лет 6 месяцев, гендиректору — должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и хозяйственных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 6 лет 6 месяцев. Ранее в Лесном (Свердловская область) осудили бывшего инженера муниципального «Управления капстроительства» (УКС) Константина Куйкурова. Он взял 72 взятки, чтобы «вслепую» подписывать акты выполненных работ по реконструкции парка.