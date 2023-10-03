В Екатеринбурге сотрудника «Водоканал» и гендиректора «УралСтройМонтаж» поймали на взятке

В Екатеринбурге сотрудника МУП «Водоканал» и генерального директора «УралСтройМонтаж» поймали на взятке. Ленинский районный суд осудил обоих на семь лет. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
«Установлено, что по результатам торгов в 2020 году между МУП „Водоканал“ и ООО „УралСтройМонтаж“ были заключены договоры подряда на выполнение работ по подключению к централизованной системе водоотведения и холодного водоснабжения объектов капитального строительства в Екатеринбурге», — уточняет ведомство. После этого гендиректор «УралСтройМонтажа» перечислил с расчетного счета своего предприятия работнику «Водоканала» более 1 млн рублей за то, чтобы беспрепятственно подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС № 2.
В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил обоим осужденным наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также сотруднику «Водоканала» запретили занимать должности госслужащего в течение 9 лет 6 месяцев, гендиректору — должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и хозяйственных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 6 лет 6 месяцев.
Ранее в Лесном (Свердловская область) осудили бывшего инженера муниципального «Управления капстроительства» (УКС) Константина Куйкурова. Он взял 72 взятки, чтобы «вслепую» подписывать акты выполненных работ по реконструкции парка.
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