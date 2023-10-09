Во Внуково массовые задержки из-за сбоя системы обработки багажа

В московском аэропорте Внуково случились массовые задержки багажа из-за сбоя в системе в обработке. Дело в том, что в аэропорту отключись все багажные ленты, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В международном аэропорту Внуково в настоящее время присутствуют технические неполадки в системе выдачи и приема багажа», — передает газета «Известия» сообщение пресс-службы. Отмечается, что багаж при этом продолжает приниматься и выдаваться через пункт негабаритного груза. По данным СМИ, в аэропорту отказали багажные ленты. В аэропорту растет очередь, представители воздушной гавани обещают разобраться в ситуации.
В конце сентября система бронирования авиабилетов Leonardo перестала работать. Телеканал 360 пишет, что это произошло из-за массированной DDoS-атаки не из России.
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