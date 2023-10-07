«Фонтанка»: в Мурманске лось помешал посадке самолета

Лось в Мурманске выбежал на рулежную дорожку аэропорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вечером 6 октября рейс авиакомпании «Россия» Петербург — Мурманск не смог приземлиться с первого раза, так как на рулежной дорожке аэропорта находился лось. Об этом сообщили в издании «Фонтанка».

«Так как в случае испуга животного шумом садящегося самолета траектория его движения могла быть непредсказуема, воздушное судно было отправлено на второй круг», — говорится в сообщении авиакомпании. Его приводит издание «Фонтанка». Самолет успешно приземлился.

Ранее Минтранс сообщил, что выходы лосей на дороги Московской области участились на фоне миграции животных, передает телеканал 360. В Пермском крае 17 сентября произошло дорожное происшествие из-за лося, внезапно выбежавшего на дорогу.