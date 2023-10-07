«Фонтанка»: в Мурманске лось помешал посадке самолета

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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лось в Мурманске выбежал на рулежную дорожку аэропорта Фото:

Вечером 6 октября рейс авиакомпании «Россия» Петербург — Мурманск не смог приземлиться с первого раза, так как на рулежной дорожке аэропорта находился лось. Об этом сообщили в издании «Фонтанка».

«Так как в случае испуга животного шумом садящегося самолета траектория его движения могла быть непредсказуема, воздушное судно было отправлено на второй круг», — говорится в сообщении авиакомпании. Его приводит издание «Фонтанка». Самолет успешно приземлился.

Ранее Минтранс сообщил, что выходы лосей на дороги Московской области участились на фоне миграции животных, передает телеканал 360. В Пермском крае 17 сентября произошло дорожное происшествие из-за лося, внезапно выбежавшего на дорогу.

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Вечером 6 октября рейс авиакомпании «Россия» Петербург — Мурманск не смог приземлиться с первого раза, так как на рулежной дорожке аэропорта находился лось. Об этом сообщили в издании «Фонтанка». «Так как в случае испуга животного шумом садящегося самолета траектория его движения могла быть непредсказуема, воздушное судно было отправлено на второй круг», — говорится в сообщении авиакомпании. Его приводит издание «Фонтанка». Самолет успешно приземлился. Ранее Минтранс сообщил, что выходы лосей на дороги Московской области участились на фоне миграции животных, передает телеканал 360. В Пермском крае 17 сентября произошло дорожное происшествие из-за лося, внезапно выбежавшего на дорогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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