Мэрия Челябинска предупредила о пробках на Копейском шоссе

В Челябинске затруднено движение по Копейскому шоссе из-за дорожных работ. Об этом 10 октября сообщили URA.RU в городском комитете по дорожному хозяйству.
«10 октября в связи с ремонтом покрытия проезжей части на Копейском шоссе на пересечении с улицей Трубников наблюдаются затруднения в движении транспорта. Ремонтные работы проводятся подрядной организацией ООО „Ойкумена“ в рамках текущего содержания улично-дорожной сети города.», — сообщили в комитете по дорожному хозяйству.
Представители подрядчика заверили, что работы будут завершены до 18.00. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
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