Мэрия Челябинска предупредила о пробках на Копейском шоссе

Затруднение движения произойдет по причине дорожных работ Фото: Марина Малкова © URA.RU

В Челябинске затруднено движение по Копейскому шоссе из-за дорожных работ. Об этом 10 октября сообщили URA.RU в городском комитете по дорожному хозяйству.

«10 октября в связи с ремонтом покрытия проезжей части на Копейском шоссе на пересечении с улицей Трубников наблюдаются затруднения в движении транспорта. Ремонтные работы проводятся подрядной организацией ООО „Ойкумена“ в рамках текущего содержания улично-дорожной сети города.», — сообщили в комитете по дорожному хозяйству.

Представители подрядчика заверили, что работы будут завершены до 18.00. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.