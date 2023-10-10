Мэрия Челябинска предупредила о пробках на Копейском шоссе

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Массовое дтп в Челябинске, дтп челябинск
Затруднение движения произойдет по причине дорожных работ Фото:

В Челябинске затруднено движение по Копейскому шоссе из-за дорожных работ. Об этом 10 октября сообщили URA.RU в городском комитете по дорожному хозяйству.

«10 октября в связи с ремонтом покрытия проезжей части на Копейском шоссе на пересечении с улицей Трубников наблюдаются затруднения в движении транспорта. Ремонтные работы проводятся подрядной организацией ООО „Ойкумена“ в рамках текущего содержания улично-дорожной сети города.», — сообщили в комитете по дорожному хозяйству.

Представители подрядчика заверили, что работы будут завершены до 18.00. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

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В Челябинске затруднено движение по Копейскому шоссе из-за дорожных работ. Об этом 10 октября сообщили URA.RU в городском комитете по дорожному хозяйству. «10 октября в связи с ремонтом покрытия проезжей части на Копейском шоссе на пересечении с улицей Трубников наблюдаются затруднения в движении транспорта. Ремонтные работы проводятся подрядной организацией ООО „Ойкумена“ в рамках текущего содержания улично-дорожной сети города.», — сообщили в комитете по дорожному хозяйству. Представители подрядчика заверили, что работы будут завершены до 18.00. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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