Врач рассказала, как свердловчанам защитить детей от скарлатины

Врач Раднаева посоветовала свердловчанам не допускать облизывания детьми игрушек

11 октября 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Чтобы защитить детей от скарлатины, необходимо тщательно мыть руки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы защитить юных свердловчан от скарлатины (острое бактериальное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным или контактным путем), необходимо следить за личной гигиеной. Необходимо регулярно мыть руки с мылом, не допускать облизывания ребенком игрушек, использования чужих ложек, кружек, бутылочек. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дари Раднаева. «Скарлатина чаще всего встречается в возрасте от пяти до 15 лет, но может развиваться у детей старше 15 лет и даже у взрослых. Однако это редкие случаи, потому что к возрасту 10 лет около 80% детей уже имеют приобретенный иммунитет к экзотоксинам БГСА. У людей, посещающих детские дошкольные учреждения, школы, кружки и другие места скопления детей, больше шансов заразиться скарлатиной, в том числе у родителей, учителей, воспитателей. Также стоит избегать контакта с больными стрептококковыми инфекциями», — объяснила Дари Раднаева. Педиатр рекомендует обратиться к врачу для установления диагноза. «Так как скарлатина является бактериальным заболеванием, то специалистом назначаются антибиотики на срок 10-14 дней — положительный эффект от них отмечается в первые 12-48 часов, а на 3-4 сутки дети часто выглядят совершенно здоровыми. Однако крайне важно допивать курс антибиотиков до конца, потому что есть риск развития осложнений: синусит, средний отит, паратонзиллярный абсцесс. Могут быть и ревматические осложнения, такие как артрит крупных суставов и эндокардит», — поделилась Дари Раднаева. После 12-48 часов от начала заболевания на шее появляется характерная скарлатинозная сыпь, которая потом переходит на туловище и конечности, не затрагивая носогубный треугольник. Сыпь сохраняется в течение 4-6 дней, оставляя безболезненное кратковременное шелушение кожи. В качестве дополнительных облегчающих мер во время острого периода рекомендуется увлажнение воздуха в комнате, обильное питье, а при ухудшении общего самочувствия возможно применение жаропонижающих средств на основе ибупрофена или парацетамола в возрастной дозировке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы защитить юных свердловчан от скарлатины (острое бактериальное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным или контактным путем), необходимо следить за личной гигиеной. Необходимо регулярно мыть руки с мылом, не допускать облизывания ребенком игрушек, использования чужих ложек, кружек, бутылочек. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дари Раднаева. «Скарлатина чаще всего встречается в возрасте от пяти до 15 лет, но может развиваться у детей старше 15 лет и даже у взрослых. Однако это редкие случаи, потому что к возрасту 10 лет около 80% детей уже имеют приобретенный иммунитет к экзотоксинам БГСА. У людей, посещающих детские дошкольные учреждения, школы, кружки и другие места скопления детей, больше шансов заразиться скарлатиной, в том числе у родителей, учителей, воспитателей. Также стоит избегать контакта с больными стрептококковыми инфекциями», — объяснила Дари Раднаева. Педиатр рекомендует обратиться к врачу для установления диагноза. «Так как скарлатина является бактериальным заболеванием, то специалистом назначаются антибиотики на срок 10-14 дней — положительный эффект от них отмечается в первые 12-48 часов, а на 3-4 сутки дети часто выглядят совершенно здоровыми. Однако крайне важно допивать курс антибиотиков до конца, потому что есть риск развития осложнений: синусит, средний отит, паратонзиллярный абсцесс. Могут быть и ревматические осложнения, такие как артрит крупных суставов и эндокардит», — поделилась Дари Раднаева. После 12-48 часов от начала заболевания на шее появляется характерная скарлатинозная сыпь, которая потом переходит на туловище и конечности, не затрагивая носогубный треугольник. Сыпь сохраняется в течение 4-6 дней, оставляя безболезненное кратковременное шелушение кожи. В качестве дополнительных облегчающих мер во время острого периода рекомендуется увлажнение воздуха в комнате, обильное питье, а при ухудшении общего самочувствия возможно применение жаропонижающих средств на основе ибупрофена или парацетамола в возрастной дозировке.