«Лукойл-Пермь» взыскивает 16 млн с предприятия мэрии Куеды

ООО «Лукойл-Пермь» предъявило иск на 16 миллионов рублей предприятию «Куединские тепловые сети», которое принадлежит мэрии поселка Куеда. Информация об этом содержится в судебных материалах.
«ООО „Лукойл-Пермь“ взыскивает 16 млн 566 тысяч рублей с унитарного муниципального предприятия „Куединские тепловые сети“. Судебное заседание назначено на 23 ноября в Перми», — указано в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Пермского края.
В судебных материалах уточняется, что истец ООО «Лукойл-Пермь» предъявил финансовые требования ответчику, который не выполнил обязательства по договору. ООО «Лукойл-Пермь» — это одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий в стране.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Лукойл-Пермь», чтобы уточнить причины судебного иска к предприятию из Куеды. Ответ ожидается.
Ранее пермское УФАС РФ завершило рассмотрение дела, открытого в отношении ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Антимонопольным ведомством установлено, что компания необоснованно завышала цены на бензин на своих автозаправочных станциях.
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