Макаревич* оправдался за отказ воевать. Видео

Макаревич* заявил, что армия Израиля не выдаст ему винтовку
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Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Андрей Макаревич, по собственным словам, имеет неплохие навыки стрельбы Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) оправдался за отказ воевать за Израиль тем, что ему никто «не выдаст винтовку». Об этом артист поделился в своих социальных сетях.

«Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю», — заявил Макаревич. Однако он пообещал, что постарается быть полезным другим способом. Кроме того, музыкант еще раз пожелал армии Израиля скорейшей победы и назвал бойцов армии Израиля «нашими солдатами».

Андрей Макаревич уже выражал пожелания удачи военным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной. Он также отказался комментировать успех своих концертов на фоне обострения боевых действий на Ближнем Востоке. Музыкант отмечал, что «считает дни» до наступления победы Израиля, передает «Утро.ру».

*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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Рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) оправдался за отказ воевать за Израиль тем, что ему никто «не выдаст винтовку». Об этом артист поделился в своих социальных сетях. «Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю», — заявил Макаревич. Однако он пообещал, что постарается быть полезным другим способом. Кроме того, музыкант еще раз пожелал армии Израиля скорейшей победы и назвал бойцов армии Израиля «нашими солдатами». Андрей Макаревич уже выражал пожелания удачи военным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной. Он также отказался комментировать успех своих концертов на фоне обострения боевых действий на Ближнем Востоке. Музыкант отмечал, что «считает дни» до наступления победы Израиля, передает «Утро.ру». *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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