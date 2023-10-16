Макаревич* оправдался за отказ воевать. Видео

Макаревич* заявил, что армия Израиля не выдаст ему винтовку

16 октября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Андрей Макаревич, по собственным словам, имеет неплохие навыки стрельбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) оправдался за отказ воевать за Израиль тем, что ему никто «не выдаст винтовку». Об этом артист поделился в своих социальных сетях. «Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю», — заявил Макаревич. Однако он пообещал, что постарается быть полезным другим способом. Кроме того, музыкант еще раз пожелал армии Израиля скорейшей победы и назвал бойцов армии Израиля «нашими солдатами». Андрей Макаревич уже выражал пожелания удачи военным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной. Он также отказался комментировать успех своих концертов на фоне обострения боевых действий на Ближнем Востоке. Музыкант отмечал, что «считает дни» до наступления победы Израиля, передает «Утро.ру». *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) оправдался за отказ воевать за Израиль тем, что ему никто «не выдаст винтовку». Об этом артист поделился в своих социальных сетях. «Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю», — заявил Макаревич. Однако он пообещал, что постарается быть полезным другим способом. Кроме того, музыкант еще раз пожелал армии Израиля скорейшей победы и назвал бойцов армии Израиля «нашими солдатами». Андрей Макаревич уже выражал пожелания удачи военным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной. Он также отказался комментировать успех своих концертов на фоне обострения боевых действий на Ближнем Востоке. Музыкант отмечал, что «считает дни» до наступления победы Израиля, передает «Утро.ру». *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.