Пермяк избил женщину ножницами и сковородой после требования покинуть ее дом

17 октября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Уголовное дело в отношении обидчика женщины направлено в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми перед судом предстанет 45-летний местный житель, причинивший травмы малознакомой женщине во время совместного застолья. Инцидент произошел в апреле этого года, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Мужчина, находясь в компании двух женщин, распивал с ними алкоголь. В какой-то момент хозяйка дома потребовала, чтобы пермяк покинул ее жилище. В ответ на требование женщины гость нанес ей удары, воспользовавшись ножом, ножницами и сковородой. «Обвиняемый руками, ногами, а также, используемыми в качестве оружия ножом, ножницами, сковородой и разделочной доской, нанес потерпевшей множественные удары по голове и другим частям тела. После этого он скрылся с места преступления. С полученными телесными повреждениями женщина была госпитализирована, ей оказали медицинскую помощь», — говорится на сайте краевого следственного управления СКР. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение противоправных действий пермяку грозит до 10 лет лишения свободы.

В Перми перед судом предстанет 45-летний местный житель, причинивший травмы малознакомой женщине во время совместного застолья. Инцидент произошел в апреле этого года, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Мужчина, находясь в компании двух женщин, распивал с ними алкоголь. В какой-то момент хозяйка дома потребовала, чтобы пермяк покинул ее жилище. В ответ на требование женщины гость нанес ей удары, воспользовавшись ножом, ножницами и сковородой. «Обвиняемый руками, ногами, а также, используемыми в качестве оружия ножом, ножницами, сковородой и разделочной доской, нанес потерпевшей множественные удары по голове и другим частям тела. После этого он скрылся с места преступления. С полученными телесными повреждениями женщина была госпитализирована, ей оказали медицинскую помощь», — говорится на сайте краевого следственного управления СКР. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение противоправных действий пермяку грозит до 10 лет лишения свободы.