16 октября 2023

Пермяк избил женщину ножницами и сковородой после требования покинуть ее дом

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Уголовное дело в отношении обидчика женщины направлено в суд Фото:

В Перми перед судом предстанет 45-летний местный житель, причинивший травмы малознакомой женщине во время совместного застолья. Инцидент произошел в апреле этого года, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Мужчина, находясь в компании двух женщин, распивал с ними алкоголь. В какой-то момент хозяйка дома потребовала, чтобы пермяк покинул ее жилище. В ответ на требование женщины гость нанес ей удары, воспользовавшись ножом, ножницами и сковородой.

«Обвиняемый руками, ногами, а также, используемыми в качестве оружия ножом, ножницами, сковородой и разделочной доской, нанес потерпевшей множественные удары по голове и другим частям тела. После этого он скрылся с места преступления. С полученными телесными повреждениями женщина была госпитализирована, ей оказали медицинскую помощь», — говорится на сайте краевого следственного управления СКР.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение противоправных действий пермяку грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Перми перед судом предстанет 45-летний местный житель, причинивший травмы малознакомой женщине во время совместного застолья. Инцидент произошел в апреле этого года, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Мужчина, находясь в компании двух женщин, распивал с ними алкоголь. В какой-то момент хозяйка дома потребовала, чтобы пермяк покинул ее жилище. В ответ на требование женщины гость нанес ей удары, воспользовавшись ножом, ножницами и сковородой. «Обвиняемый руками, ногами, а также, используемыми в качестве оружия ножом, ножницами, сковородой и разделочной доской, нанес потерпевшей множественные удары по голове и другим частям тела. После этого он скрылся с места преступления. С полученными телесными повреждениями женщина была госпитализирована, ей оказали медицинскую помощь», — говорится на сайте краевого следственного управления СКР. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение противоправных действий пермяку грозит до 10 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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