19 октября 2023

В Перми дорожный знак укрепили на столбе скотчем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, дорожные знаки, мусорный бак, автозаправка, азс varta
Знак примотан скотчем к другом знаку Фото:

В Перми возле стадиона «Молот» неизвестные примотали скотчем дорожный знак «Стоянка запрещена» к столбу. Фото с находкой опубликовано в группе «РегДурдом» в соцсети «ВКонтакте».

«В Перми дорожный знак примотали скотчем. Не падает, и ладно», — написал автор публикации.

Читатель URA.RU, который проезжал мимо стадиона, сообщил, что дорожный знак на данный момент так и держится на скотче. В УГИБДД по Пермскому краю и администрацию Перми направлены запросы.

Знак до сих пор остается примотанным скотчем
Знак до сих пор остается примотанным скотчем
Знак примотан скотчем
Знак примотан скотчем

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми возле стадиона «Молот» неизвестные примотали скотчем дорожный знак «Стоянка запрещена» к столбу. Фото с находкой опубликовано в группе «РегДурдом» в соцсети «ВКонтакте». «В Перми дорожный знак примотали скотчем. Не падает, и ладно», — написал автор публикации. Читатель URA.RU, который проезжал мимо стадиона, сообщил, что дорожный знак на данный момент так и держится на скотче. В УГИБДД по Пермскому краю и администрацию Перми направлены запросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...