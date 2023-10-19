Знак примотан скотчем к другом знаку
В Перми возле стадиона «Молот» неизвестные примотали скотчем дорожный знак «Стоянка запрещена» к столбу. Фото с находкой опубликовано в группе «РегДурдом» в соцсети «ВКонтакте».
«В Перми дорожный знак примотали скотчем. Не падает, и ладно», — написал автор публикации.
Читатель URA.RU, который проезжал мимо стадиона, сообщил, что дорожный знак на данный момент так и держится на скотче. В УГИБДД по Пермскому краю и администрацию Перми направлены запросы.
Знак до сих пор остается примотанным скотчем
Знак примотан скотчем
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