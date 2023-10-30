Фирма пермского миллиардера поставит в Кировскую область партию реанимобилей

Пермский «Сатурн-Р» поставит партию машин скорой помощи в Кировскую область
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Минздрав Кировской области заказал у пермского дилера 28 машин скорой помощи Фото:

Пермское ООО «Сатурн-Р-Авто», принадлежащее миллиардеру Александру Репину, заключило крупный контракт с министерством здравоохранения Кировской области. Речь о поставке 28 легковых реанимобилей Lada Niva на общую сумму более 36 млн рублей.

«Министерство здравоохранения Кировской области, контракт на поставку автотранспортных средств в количестве 28 штук. Поставщик — ООО „Сатурн-Р-Авто“. Описание товара: автомобили Lada Niva 2023 года выпуска, отечественного производства. Стоимость одной машины — 1,29 млн рублей, общая цена контракта — 36,1 млн рублей», — сообщается в договоре, опубликованном в СБИС.

По данным официального сайта производителя, автомобили Lada Niva предназначены для оказания неотложной помощи и перевозки больных и раненых. Такие машины наиболее востребованы в сельской местности, так как быстро позволяют подъехать в условиях бездорожья к месту происшествия и оказать пострадавшим первую помощь.

ООО «Сатурн-Р-Авто» состоит из сети дилерских центров по продаже новых и подержанных автомобилей. Основным учредителем компании является пермский предприниматель Александр Репин, владелец более 40 фирм с оборотами в десятки миллиардов рублей. Ранее ООО «Сатурн-Р-Авто» стало победителем торгов на поставку техники в силовую структуру. ФКУ «Уральское управление материально-технического снабжения» МВД РФ закупило у дилера партию легковых автомобилей.

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Пермское ООО «Сатурн-Р-Авто», принадлежащее миллиардеру Александру Репину, заключило крупный контракт с министерством здравоохранения Кировской области. Речь о поставке 28 легковых реанимобилей Lada Niva на общую сумму более 36 млн рублей. «Министерство здравоохранения Кировской области, контракт на поставку автотранспортных средств в количестве 28 штук. Поставщик — ООО „Сатурн-Р-Авто“. Описание товара: автомобили Lada Niva 2023 года выпуска, отечественного производства. Стоимость одной машины — 1,29 млн рублей, общая цена контракта — 36,1 млн рублей», — сообщается в договоре, опубликованном в СБИС. По данным официального сайта производителя, автомобили Lada Niva предназначены для оказания неотложной помощи и перевозки больных и раненых. Такие машины наиболее востребованы в сельской местности, так как быстро позволяют подъехать в условиях бездорожья к месту происшествия и оказать пострадавшим первую помощь. ООО «Сатурн-Р-Авто» состоит из сети дилерских центров по продаже новых и подержанных автомобилей. Основным учредителем компании является пермский предприниматель Александр Репин, владелец более 40 фирм с оборотами в десятки миллиардов рублей. Ранее ООО «Сатурн-Р-Авто» стало победителем торгов на поставку техники в силовую структуру. ФКУ «Уральское управление материально-технического снабжения» МВД РФ закупило у дилера партию легковых автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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