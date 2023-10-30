Фирма пермского миллиардера поставит в Кировскую область партию реанимобилей

Пермский «Сатурн-Р» поставит партию машин скорой помощи в Кировскую область

Минздрав Кировской области заказал у пермского дилера 28 машин скорой помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермское ООО «Сатурн-Р-Авто», принадлежащее миллиардеру Александру Репину, заключило крупный контракт с министерством здравоохранения Кировской области. Речь о поставке 28 легковых реанимобилей Lada Niva на общую сумму более 36 млн рублей.

«Министерство здравоохранения Кировской области, контракт на поставку автотранспортных средств в количестве 28 штук. Поставщик — ООО „Сатурн-Р-Авто“. Описание товара: автомобили Lada Niva 2023 года выпуска, отечественного производства. Стоимость одной машины — 1,29 млн рублей, общая цена контракта — 36,1 млн рублей», — сообщается в договоре, опубликованном в СБИС.

По данным официального сайта производителя, автомобили Lada Niva предназначены для оказания неотложной помощи и перевозки больных и раненых. Такие машины наиболее востребованы в сельской местности, так как быстро позволяют подъехать в условиях бездорожья к месту происшествия и оказать пострадавшим первую помощь.

ООО «Сатурн-Р-Авто» состоит из сети дилерских центров по продаже новых и подержанных автомобилей. Основным учредителем компании является пермский предприниматель Александр Репин, владелец более 40 фирм с оборотами в десятки миллиардов рублей. Ранее ООО «Сатурн-Р-Авто» стало победителем торгов на поставку техники в силовую структуру. ФКУ «Уральское управление материально-технического снабжения» МВД РФ закупило у дилера партию легковых автомобилей.