Гортранс высказался об инциденте со свердловчанкой, которая обожглась в автобусе

Екатеринбургский Гортранс не нашел следов химических веществ в автобусе

30 октября 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Следов химических веществ в автобусе не нашли Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбургский «Гортранс» проверил автобус, в котором девушка якобы получила химический ожог ягодиц. Представитель перевозчика заверил, что угроз для здоровья машина не представляла. «Никаких пятен и повреждений на сидении автобуса мы не обнаружили. Из всех пассажиров, которые в тот день ехали в нем и сидели на этом сиденье, только одна девушка пожаловалась на травму», — сказал агентству URA.RU замдиректора филиала «Автобусные перевозки» Александр Ашихмин. Он добавил, что машина работала на линии еще семь часов после поездки девушки, то есть до 20:00. Где пассажирка получила травму, пока остается неизвестным.

Екатеринбургский «Гортранс» проверил автобус, в котором девушка якобы получила химический ожог ягодиц. Представитель перевозчика заверил, что угроз для здоровья машина не представляла. «Никаких пятен и повреждений на сидении автобуса мы не обнаружили. Из всех пассажиров, которые в тот день ехали в нем и сидели на этом сиденье, только одна девушка пожаловалась на травму», — сказал агентству URA.RU замдиректора филиала «Автобусные перевозки» Александр Ашихмин. Он добавил, что машина работала на линии еще семь часов после поездки девушки, то есть до 20:00. Где пассажирка получила травму, пока остается неизвестным.