Гортранс высказался об инциденте со свердловчанкой, которая обожглась в автобусе

Екатеринбургский Гортранс не нашел следов химических веществ в автобусе
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, салон автобуса, городской транспорт, пассажирское место
Следов химических веществ в автобусе не нашли Фото:

Екатеринбургский «Гортранс» проверил автобус, в котором девушка якобы получила химический ожог ягодиц. Представитель перевозчика заверил, что угроз для здоровья машина не представляла.

«Никаких пятен и повреждений на сидении автобуса мы не обнаружили. Из всех пассажиров, которые в тот день ехали в нем и сидели на этом сиденье, только одна девушка пожаловалась на травму», — сказал агентству URA.RU замдиректора филиала «Автобусные перевозки» Александр Ашихмин.

Он добавил, что машина работала на линии еще семь часов после поездки девушки, то есть до 20:00. Где пассажирка получила травму, пока остается неизвестным.

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Екатеринбургский «Гортранс» проверил автобус, в котором девушка якобы получила химический ожог ягодиц. Представитель перевозчика заверил, что угроз для здоровья машина не представляла. «Никаких пятен и повреждений на сидении автобуса мы не обнаружили. Из всех пассажиров, которые в тот день ехали в нем и сидели на этом сиденье, только одна девушка пожаловалась на травму», — сказал агентству URA.RU замдиректора филиала «Автобусные перевозки» Александр Ашихмин. Он добавил, что машина работала на линии еще семь часов после поездки девушки, то есть до 20:00. Где пассажирка получила травму, пока остается неизвестным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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