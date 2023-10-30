Гортранс высказался об инциденте со свердловчанкой, которая обожглась в автобусе

Следов химических веществ в автобусе не нашли
Екатеринбургский «Гортранс» проверил автобус, в котором девушка якобы получила химический ожог ягодиц. Представитель перевозчика заверил, что угроз для здоровья машина не представляла.
«Никаких пятен и повреждений на сидении автобуса мы не обнаружили. Из всех пассажиров, которые в тот день ехали в нем и сидели на этом сиденье, только одна девушка пожаловалась на травму», — сказал агентству URA.RU замдиректора филиала «Автобусные перевозки» Александр Ашихмин.
Он добавил, что машина работала на линии еще семь часов после поездки девушки, то есть до 20:00. Где пассажирка получила травму, пока остается неизвестным.
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