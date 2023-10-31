В Челябинске ООО ЮжУралБТИ» планирует реконструировать здание МФЦ на улице Труда 164, надстроив третий этаж. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 31 октября по 30 ноября 2023 года.
«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка позиции в границах улиц Труда, Энгельса, реки Миасс, улицы Косарева (проект.) (1-я очередь микрорайона «Западный луч» в Центральном районе города Челябинска» с 31.10.2023 по 30.11.2023. Инициатором проекта выступает компания ООО «ЮжУралБТИ»», — говорится на сайте.
Как следует из документации, застраиваемый участок находится в общественно-деловой зоне. Площадь третьего надстраиваемого этажа составит 3 тысячи 465 квадратных метров. Реконструкцию планируется провести в один этап. Коэффициент плотности застройки при этом составит 2,3%.
Также проектом предусмотрено увеличение количества машиномест на автопарковке. Общая парковочная емкость после надстройки третьего этажа увеличится на 29 и составит 90 машиномест. Как сообщается в пояснительной записке, надстройка этажа осуществляется для производственных нужд заказчика с целью увеличения количества занимаемых площадей.
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