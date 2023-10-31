В Челябинске хотят надстроить третий этаж над зданием МФЦ на улице Труда. Скрин

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Городские объекты. Челябинск, мфц, многофункциональный центр
Площадь 3 этажа составит 3 тысячи 465 квадратных метров Фото:

В Челябинске ООО ЮжУралБТИ» планирует реконструировать здание МФЦ на улице Труда 164, надстроив третий этаж. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 31 октября по 30 ноября 2023 года.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка позиции в границах улиц Труда, Энгельса, реки Миасс, улицы Косарева (проект.) (1-я очередь микрорайона «Западный луч» в Центральном районе города Челябинска» с 31.10.2023 по 30.11.2023. Инициатором проекта выступает компания ООО «ЮжУралБТИ»», — говорится на сайте.

Как следует из документации, застраиваемый участок находится в общественно-деловой зоне. Площадь третьего надстраиваемого этажа составит 3 тысячи 465 квадратных метров. Реконструкцию планируется провести в один этап. Коэффициент плотности застройки при этом составит 2,3%.

Также проектом предусмотрено увеличение количества машиномест на автопарковке. Общая парковочная емкость после надстройки третьего этажа увеличится на 29 и составит 90 машиномест. Как сообщается в пояснительной записке, надстройка этажа осуществляется для производственных нужд заказчика с целью увеличения количества занимаемых площадей.

Инициатор проекта компания ООО «ЮжУралБТИ» планирует провести реконструкцию МФЦ на Труда в I этап
Инициатор проекта компания ООО «ЮжУралБТИ» планирует провести реконструкцию МФЦ на Труда в I этап

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В Челябинске ООО ЮжУралБТИ» планирует реконструировать здание МФЦ на улице Труда 164, надстроив третий этаж. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 31 октября по 30 ноября 2023 года. «Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка позиции в границах улиц Труда, Энгельса, реки Миасс, улицы Косарева (проект.) (1-я очередь микрорайона «Западный луч» в Центральном районе города Челябинска» с 31.10.2023 по 30.11.2023. Инициатором проекта выступает компания ООО «ЮжУралБТИ»», — говорится на сайте. Как следует из документации, застраиваемый участок находится в общественно-деловой зоне. Площадь третьего надстраиваемого этажа составит 3 тысячи 465 квадратных метров. Реконструкцию планируется провести в один этап. Коэффициент плотности застройки при этом составит 2,3%. Также проектом предусмотрено увеличение количества машиномест на автопарковке. Общая парковочная емкость после надстройки третьего этажа увеличится на 29 и составит 90 машиномест. Как сообщается в пояснительной записке, надстройка этажа осуществляется для производственных нужд заказчика с целью увеличения количества занимаемых площадей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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