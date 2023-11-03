Бывший вице-мэр Челябинска Слободской не смог выйти из-под ареста

Владимира Слободского оставили под домашним арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-мэр по строительству Челябинска Владимир Слободской, задержанный ФСБ по обвинениям в превышении должностных полномочий, не смог оспорить решение суда о домашнем аресте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката подсудимого Владимира Слободского. Постановление Советского райсуда Челябинска от 10 октября 2023 года о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 20 марта 2024 года оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

URA.RU связалось с адвокатом Слободского, Андреем Микрюковым. Он сообщил, что просил суд отменить постановление суда первой инстанции. Но было решено оставить меру прежней. 15 ноября в Советском райсуде дело его клиента начнут рассматривать по существу. На заседании Микрюков и Слободской вновь выйдут с ходатайством об избрании более мягкой меры пресечения.

Сотрудники областного УФСБ задержали Слободского в середине апреля. Его обвинили в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следователи считают, что на посту замглавы города он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома в Советском районе Челябинска. Вину экс-чиновник не признает.