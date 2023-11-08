Пермяк вернулся на место преступления, где устроил смертельную драку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, наручники
Суд признал пермяка виновным и отправил его в колонию Фото:

Житель Перми пришел в гости к экс-супруге и напал на ее мужа. Спустя сутки после драки мужчина скончался в своей квартире Причиной расправы стал конфликт потерпевшего с сыном преступника. Информация об этом размещена в картотеке Мотовилихинского районного суда.

Утром 18 апреля пермяк созвонился со своим младшим сыном, от него он узнал, что отчим ранил старшего сына и тот находится в больнице. «Желая разобраться в произошедшем, преступник пришел к бывшей жене, чтобы поговорить с ее новым мужем. Завязалась драка, в ходе которой пермяк ранил ножом супруга своей бывшей жены, после чего ушел из квартиры. На следующий день он вернулся, забрал у экс-супруги нож и выбросил его. Позже выяснилось, что избитый мужчина скончался у себя дома», — говорится на сайте суда.

В своих показаниях пермяк заявил, что не собирался убивать мужа своей экс-супруги. По его словам, они лишь подрались, а ножом тот ранил себя сам по касательной. Также он сообщил, что не хватал нож, а только пытался выбить его из рук мужа экс-супруги, когда ему это удалось, он покинул квартиру. Экспертиза подтвердила, что между различными травмами, которые получил мужчина и его смертью есть связь. Суд признал пермяка виновным. Следующие 7,5 лет он проведет в колонии строгого режима.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми пришел в гости к экс-супруге и напал на ее мужа. Спустя сутки после драки мужчина скончался в своей квартире Причиной расправы стал конфликт потерпевшего с сыном преступника. Информация об этом размещена в картотеке Мотовилихинского районного суда. Утром 18 апреля пермяк созвонился со своим младшим сыном, от него он узнал, что отчим ранил старшего сына и тот находится в больнице. «Желая разобраться в произошедшем, преступник пришел к бывшей жене, чтобы поговорить с ее новым мужем. Завязалась драка, в ходе которой пермяк ранил ножом супруга своей бывшей жены, после чего ушел из квартиры. На следующий день он вернулся, забрал у экс-супруги нож и выбросил его. Позже выяснилось, что избитый мужчина скончался у себя дома», — говорится на сайте суда. В своих показаниях пермяк заявил, что не собирался убивать мужа своей экс-супруги. По его словам, они лишь подрались, а ножом тот ранил себя сам по касательной. Также он сообщил, что не хватал нож, а только пытался выбить его из рук мужа экс-супруги, когда ему это удалось, он покинул квартиру. Экспертиза подтвердила, что между различными травмами, которые получил мужчина и его смертью есть связь. Суд признал пермяка виновным. Следующие 7,5 лет он проведет в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...