Пермяк вернулся на место преступления, где устроил смертельную драку

Суд признал пермяка виновным и отправил его в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми пришел в гости к экс-супруге и напал на ее мужа. Спустя сутки после драки мужчина скончался в своей квартире Причиной расправы стал конфликт потерпевшего с сыном преступника. Информация об этом размещена в картотеке Мотовилихинского районного суда.

Утром 18 апреля пермяк созвонился со своим младшим сыном, от него он узнал, что отчим ранил старшего сына и тот находится в больнице. «Желая разобраться в произошедшем, преступник пришел к бывшей жене, чтобы поговорить с ее новым мужем. Завязалась драка, в ходе которой пермяк ранил ножом супруга своей бывшей жены, после чего ушел из квартиры. На следующий день он вернулся, забрал у экс-супруги нож и выбросил его. Позже выяснилось, что избитый мужчина скончался у себя дома», — говорится на сайте суда.

В своих показаниях пермяк заявил, что не собирался убивать мужа своей экс-супруги. По его словам, они лишь подрались, а ножом тот ранил себя сам по касательной. Также он сообщил, что не хватал нож, а только пытался выбить его из рук мужа экс-супруги, когда ему это удалось, он покинул квартиру. Экспертиза подтвердила, что между различными травмами, которые получил мужчина и его смертью есть связь. Суд признал пермяка виновным. Следующие 7,5 лет он проведет в колонии строгого режима.