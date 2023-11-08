Министр спорта Украины подал в отставку

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Вадим Гутцайт не указал причину, по которой решил уйти в отставку Фото:

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал заявление об отставке. Об этом заявил председатель парламента Руслан Стефанчук.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке», — сообщил Стефанчук в в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он выложил также заявление, в котором Гутцайт не указал причину, по которой принял решение уйти в отставку.

Ранее Вадим Гутцайт отослал письма во все международные спортивные инстанции, где сообщил, что Украина снимется с Олимпиады, если РФ разрешат выступать под своим флагом, передает RT. Его «спам-рассылка» не понравилась даже главе МОК Томасу Баху, который осудил излишнюю спесивость министра спорта Украины.

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал заявление об отставке. Об этом заявил председатель парламента Руслан Стефанчук. «В Верховную Раду Украины поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке», — сообщил Стефанчук в в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он выложил также заявление, в котором Гутцайт не указал причину, по которой принял решение уйти в отставку. Ранее Вадим Гутцайт отослал письма во все международные спортивные инстанции, где сообщил, что Украина снимется с Олимпиады, если РФ разрешат выступать под своим флагом, передает RT. Его «спам-рассылка» не понравилась даже главе МОК Томасу Баху, который осудил излишнюю спесивость министра спорта Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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