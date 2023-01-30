РБК-Украина: восемь министров Зеленского могут лишиться постов

РБК-Украина передает, что перестановки в украинском правительстве продолжатся в февралеФото: Официальный сайт президента Украины
На ближайшем заседании Верховной Рады Украины могут быть сняты со своих должностей несколько украинских министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в разных эшелонах власти.
«Отставки в кабинете министров пока не коснулись высшего уровня, ограничившись уровнем заместителей. Но уже на следующем пленарном заседании Рады в феврале могут полететь и министерские головы», — передает издание. По имеющимся данным, могут быть уволены: министр энергетики Герман Галущенко, министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайта, министр ветеранов Юлия Лапутина, министр образования Сергей Шкарлет, вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук, министр экологии Руслан Стрелец, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.
Многие из этих отставок не связаны с внешнеполитической обстановкой. По данным издания, они планировались еще до начала спецоперации, но не были реализованы из-за отсутствия кадрового резерва.
С начала этого года сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский объявил кадровые перестановки в украинском правительстве. Он также отметил, что ротация кадров связана с внутренними проблемами в стране, которые он намерен решать любыми методами. Зеленский рассказал, что перестановки продолжатся. Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовые отставки предвещают крах Зеленского, передает RT.
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На ближайшем заседании Верховной Рады Украины могут быть сняты со своих должностей несколько украинских министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в разных эшелонах власти. «Отставки в кабинете министров пока не коснулись высшего уровня, ограничившись уровнем заместителей. Но уже на следующем пленарном заседании Рады в феврале могут полететь и министерские головы», — передает издание. По имеющимся данным, могут быть уволены: министр энергетики Герман Галущенко, министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайта, министр ветеранов Юлия Лапутина, министр образования Сергей Шкарлет, вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук, министр экологии Руслан Стрелец, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко. Многие из этих отставок не связаны с внешнеполитической обстановкой. По данным издания, они планировались еще до начала спецоперации, но не были реализованы из-за отсутствия кадрового резерва. С начала этого года сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский объявил кадровые перестановки в украинском правительстве. Он также отметил, что ротация кадров связана с внутренними проблемами в стране, которые он намерен решать любыми методами. Зеленский рассказал, что перестановки продолжатся. Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовые отставки предвещают крах Зеленского, передает RT.