РБК-Украина: восемь министров Зеленского могут лишиться постов

30 января 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

РБК-Украина передает, что перестановки в украинском правительстве продолжатся в феврале Фото: Официальный сайт президента Украины На ближайшем заседании Верховной Рады Украины могут быть сняты со своих должностей несколько украинских министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в разных эшелонах власти. «Отставки в кабинете министров пока не коснулись высшего уровня, ограничившись уровнем заместителей. Но уже на следующем пленарном заседании Рады в феврале могут полететь и министерские головы», — передает издание. По имеющимся данным, могут быть уволены: министр энергетики Герман Галущенко, министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайта, министр ветеранов Юлия Лапутина, министр образования Сергей Шкарлет, вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук, министр экологии Руслан Стрелец, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко. Многие из этих отставок не связаны с внешнеполитической обстановкой. По данным издания, они планировались еще до начала спецоперации, но не были реализованы из-за отсутствия кадрового резерва. С начала этого года сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский объявил кадровые перестановки в украинском правительстве. Он также отметил, что ротация кадров связана с внутренними проблемами в стране, которые он намерен решать любыми методами. Зеленский рассказал, что перестановки продолжатся. Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовые отставки предвещают крах Зеленского, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На ближайшем заседании Верховной Рады Украины могут быть сняты со своих должностей несколько украинских министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в разных эшелонах власти. «Отставки в кабинете министров пока не коснулись высшего уровня, ограничившись уровнем заместителей. Но уже на следующем пленарном заседании Рады в феврале могут полететь и министерские головы», — передает издание. По имеющимся данным, могут быть уволены: министр энергетики Герман Галущенко, министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайта, министр ветеранов Юлия Лапутина, министр образования Сергей Шкарлет, вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук, министр экологии Руслан Стрелец, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко. Многие из этих отставок не связаны с внешнеполитической обстановкой. По данным издания, они планировались еще до начала спецоперации, но не были реализованы из-за отсутствия кадрового резерва. С начала этого года сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский объявил кадровые перестановки в украинском правительстве. Он также отметил, что ротация кадров связана с внутренними проблемами в стране, которые он намерен решать любыми методами. Зеленский рассказал, что перестановки продолжатся. Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовые отставки предвещают крах Зеленского, передает RT.